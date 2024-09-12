Росія вдарила по Конотопу, у кількох регіонах лунали вибухи: хронологія 932 дня війни

06:55, 12 вересня

Найбільш критична ситуація зі світлом, як інформує міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Воду також подаватимуть лише погодинно.

Енергетики роблять все, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців – ніхто не візьметься спрогнозувати.

Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Пошкоджена значна кількість навчальних закладів, лікувальних корпусів. Це в основному вибиті вікна і двері.