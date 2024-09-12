Росія вдарила по Конотопу, у кількох регіонах лунали вибухи: хронологія 932 дня війни
Українські військові продовжують давати відсіч російським загарбникам по всій лінії фронту. Ворог зазнає колосальних втрат на фронті.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 932 дні. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 01:52, коли стало відомо з повідомлення Повітряних сил, що туди прямують ударні дрони ворога, зокрема "Шахеди". О 03:09 Повітряні сили попередили жителів Старокостянтинова про загрозу та закликали йти в укриття. А Суспільне написало про звуки вибухів, які чують місцеві. Близько о 06:30 на Хмельниччині чули вибухи. Ймовірно, працювала система ППО. У Конотопі 13 поранених. Найбільш критична ситуація зі світлом, як інформує міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Воду також подаватимуть лише погодинно. Енергетики роблять все, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців – ніхто не візьметься спрогнозувати. Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Пошкоджена значна кількість навчальних закладів, лікувальних корпусів. Це в основному вибиті вікна і двері. Пілоти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс вперше знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР". Відео опублікував 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Там наголосили, що це важливий момент для всієї команди. У Конотопі, що на Сумщині зафіксовано кілька влучань унаслідок атаки Росії. Ворог атакував "Шахедами" інфраструктуру. Відомо про постраждалих. Ворог атакував центр міста. У Полтавській громаді опівночі було чути вибухи. В області працювали сили ППО. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
На Хмельниччині кілька разів лунали вибухи
Ситуація в Конотопі
Бійці 10-ї бригади вперше знищили рідкісний російський дрон "Мерлін-ВР"
Були влучання в Конотопі
На Полтавщині працювала ППО
Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 01:52, коли стало відомо з повідомлення Повітряних сил, що туди прямують ударні дрони ворога, зокрема "Шахеди".
О 03:09 Повітряні сили попередили жителів Старокостянтинова про загрозу та закликали йти в укриття. А Суспільне написало про звуки вибухів, які чують місцеві.
Близько о 06:30 на Хмельниччині чули вибухи. Ймовірно, працювала система ППО.
У Конотопі 13 поранених.
Найбільш критична ситуація зі світлом, як інформує міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Воду також подаватимуть лише погодинно.
Енергетики роблять все, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців – ніхто не візьметься спрогнозувати.
Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Пошкоджена значна кількість навчальних закладів, лікувальних корпусів. Це в основному вибиті вікна і двері.
Пілоти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс вперше знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".
Відео опублікував 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Там наголосили, що це важливий момент для всієї команди.
У Конотопі, що на Сумщині зафіксовано кілька влучань унаслідок атаки Росії. Ворог атакував "Шахедами" інфраструктуру. Відомо про постраждалих.
Ворог атакував центр міста.
У Полтавській громаді опівночі було чути вибухи. В області працювали сили ППО.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.