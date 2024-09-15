Дрони знову атакували Росію: хронологія 935 дня війни
Російські загарбники продовжують атакувати Україну та намагаються просунутися вглиб наших територій. Сили оборони стають на заваді планів ворога та дають гідну відсіч окупантам вже протягом 935 днів повномасштабного вторгнення.
Про головні події 15 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Глави МЗС країн G7 засудили передачу Іраном балістичних ракет Росії. У спільній заяві мовиться, що Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної та невиправданої війни Росії проти України та "зупинити такі передачі балістичних ракет, БпЛА та пов'язаних із ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в ширшому сенсі". Північна Корея продовжує підтримувати Росію у кровопролитній війні проти України та надає їй озброєння. Голова ГУР МО Кирило Буданов прокоментував ці події й наголосив, що один компонент має критичне значення. Те, що вони постачають балістичні ракети – це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А от що стосується боєприпасів – це критично для нас. На жаль, з цим поки що ми не можемо нічого зробити, така прикра правда, Ніч проти 15 вересня виявилася тривожною для росіян. Так, над кількома областями країни-агресорки літали невідомі дрони, лунали потужні вибухи. У мережі писали, що неспокійно було у Брянській, Смоленській та Ростовській областях. У ніч проти 15 вересня Росія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили оборони протягом кількох годин відбивали ворожу навалу, відбій загрози пролунав близько о 03:40. Пізно ввечері близько опівночі російські загарбники вкотре атакували Харків. Так, ворог вдарив по місту 2 КАБами – є загоряння. Під ударом опинився Київський район Харкова, наразі про руйнування та постраждалих не повідомляли.
Буданов висловився про підтримку КНДР та надання зброї Росії
– заявив Буданов.
Чергова тривожна ніч для ворога
Ворог вдарив по Харкову КАБАми
Глави МЗС країн G7 засудили передачу Іраном балістичних ракет Росії. У спільній заяві мовиться, що Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної та невиправданої війни Росії проти України та "зупинити такі передачі балістичних ракет, БпЛА та пов'язаних із ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в ширшому сенсі".
Північна Корея продовжує підтримувати Росію у кровопролитній війні проти України та надає їй озброєння. Голова ГУР МО Кирило Буданов прокоментував ці події й наголосив, що один компонент має критичне значення.
Те, що вони постачають балістичні ракети – це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А от що стосується боєприпасів – це критично для нас. На жаль, з цим поки що ми не можемо нічого зробити, така прикра правда,
Ніч проти 15 вересня виявилася тривожною для росіян. Так, над кількома областями країни-агресорки літали невідомі дрони, лунали потужні вибухи.
У мережі писали, що неспокійно було у Брянській, Смоленській та Ростовській областях.
У ніч проти 15 вересня Росія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили оборони протягом кількох годин відбивали ворожу навалу, відбій загрози пролунав близько о 03:40.
Пізно ввечері близько опівночі російські загарбники вкотре атакували Харків. Так, ворог вдарив по місту 2 КАБами – є загоряння.
Під ударом опинився Київський район Харкова, наразі про руйнування та постраждалих не повідомляли.