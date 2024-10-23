Росія просувається на фронті та знову атакувала "Шахедами": хронологія 973 дня війни

06:43, 23 жовтня

На саміт БРІКС до Казані прибули 36 світових лідерів. У ISW вважають, що Росія, напевно, скористається цим як можливістю створити механізми для посилення військових дій в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що, ймовірно, Росія, скористається самітом БРІКС як можливістю продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами.

Можливо, агресорка захоче укласти угоди та створити торгові механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої військові зусилля в Україні та одночасно пом'якшити вплив західних санкцій.