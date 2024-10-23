Росія просувається на фронті та знову атакувала "Шахедами": хронологія 973 дня війни
Росія продовжує повномасштабну війну проти України вже третій рік. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч.
Протистояння повномасштабній агресії Росії триває вже 973 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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На саміт БРІКС до Казані прибули 36 світових лідерів. У ISW вважають, що Росія, напевно, скористається цим як можливістю створити механізми для посилення військових дій в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що, ймовірно, Росія, скористається самітом БРІКС як можливістю продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами. Можливо, агресорка захоче укласти угоди та створити торгові механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої військові зусилля в Україні та одночасно пом'якшити вплив західних санкцій. У ворога були просування за 22 жовтня. Усі вони – на території Донецької області. Нову карту за день опублікували у DeepState. Аналітики стверджують, що ворогам вдалось взяти під контроль Новосадове, що у Лиманській територіальній громаді. Також просування ворога були зафіксовані біля таких населених пунктів: У ніч проти 23 жовтня Україну атакували дрони-камікадзе. Кілька з них зафіксували у Київській області. Про небезпеку у Київській області та столиці повідомили в КОВА. Влада попросила місцевих жителів залишатись в укриттях до оголошення про відбій. Там заявили про роботу ППО по цілях. Російські війська продовжували спроби просунутись на Донеччині 22 жовтня. Проте українські захисники вдало відбивають наступ противника. Численні повідомлення російських воєнкорів про "успіхи" не мали візуального підтвердження. Російські війська 22 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на півночі Харківської області, але не було жодного підтвердженого просування. Невдалі штурми були біля Вовчанська та Стариці. Росіяни також почали використовувати безпілотники з дротовим зв’язком на півночі Харківської області. У ЗСУ стверджують, що українські сили вже розробили методи протидії дротовим російським безпілотникам. 22 жовтня російські війська продовжили наступ на лінії Куп'янськ –Сватове – Кремінна. Проте жодного підтвердженого доказу просування немає, незважаючи на заяву російського міноборони про захоплення Новосадового. Також нема підтверджень російського успіху біля Стельмахівки. 21 і 22 жовтня окупанти продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Переїзного. Змін на лінії фронту не зафіксовано. Також змін не фіксували біля Часового Яру.
На саміті БРІКС Росія спробує створити механізми підтримки війни проти України, – ISW
Російські війська окупували Новосадове
На Київщині працювала ППО
Ворог пробує просунутись біля Торецька
На саміт БРІКС до Казані прибули 36 світових лідерів. У ISW вважають, що Росія, напевно, скористається цим як можливістю створити механізми для посилення військових дій в Україні.
Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що, ймовірно, Росія, скористається самітом БРІКС як можливістю продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами.
Можливо, агресорка захоче укласти угоди та створити торгові механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої військові зусилля в Україні та одночасно пом'якшити вплив західних санкцій.
У ворога були просування за 22 жовтня. Усі вони – на території Донецької області.
Нову карту за день опублікували у DeepState. Аналітики стверджують, що ворогам вдалось взяти під контроль Новосадове, що у Лиманській територіальній громаді.
Також просування ворога були зафіксовані біля таких населених пунктів:
У ніч проти 23 жовтня Україну атакували дрони-камікадзе. Кілька з них зафіксували у Київській області.
Про небезпеку у Київській області та столиці повідомили в КОВА. Влада попросила місцевих жителів залишатись в укриттях до оголошення про відбій.
Там заявили про роботу ППО по цілях.
Російські війська продовжували спроби просунутись на Донеччині 22 жовтня. Проте українські захисники вдало відбивають наступ противника. Численні повідомлення російських воєнкорів про "успіхи" не мали візуального підтвердження.
Російські війська 22 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на півночі Харківської області, але не було жодного підтвердженого просування. Невдалі штурми були біля Вовчанська та Стариці. Росіяни також почали використовувати безпілотники з дротовим зв’язком на півночі Харківської області. У ЗСУ стверджують, що українські сили вже розробили методи протидії дротовим російським безпілотникам.
22 жовтня російські війська продовжили наступ на лінії Куп'янськ –Сватове – Кремінна. Проте жодного підтвердженого доказу просування немає, незважаючи на заяву російського міноборони про захоплення Новосадового. Також нема підтверджень російського успіху біля Стельмахівки.
21 і 22 жовтня окупанти продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Переїзного. Змін на лінії фронту не зафіксовано. Також змін не фіксували біля Часового Яру.