Росія вдарила по Миколаєву та Запоріжжю, піднімала в повітря Ту-95МС: хронологія 992 дня війни
Росія не залишає спроб захопити українські території та відновити положення на втрачених раніше позиціях. Наші захисники дають ворогу відсіч.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 992 дні. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Прапори у банках і на горищах, шок та ейфорія․ Як два роки тому тому звільняли Херсон
Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року: У КМВА пояснили, що вводили аварійні відключення світла через небезпеку ворожих ударів. Тому вирішили вжити превентивних заходів. Росія підняла у повітря кілька бортів МіГ-31К. У Миколаєві внаслідок атаки дронами загинуло 5 людей. Росіяни підняли в повітря кілька бортів Ту-95МС. Пізніше стало відомо про ймовірні пуски ракет. Російська авіація здійснила три авіаудари по Запоріжжю, унаслідок яких загинув чоловік і зазнали поранень щонайменше 9 людей, серед них і діти. Атака пошкодила двоповерховий житловий будинок, гуртожиток і автосалон, тривають аварійно-рятувальні роботи та евакуація мешканців. У Миколаєві спалахнули пожежі в житлових будинках міста. Це трапилось після атаки російських безпілотників. Міський голова Олександр Сєнкевич зауважив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами. На жаль, вороги пошкодили житлову забудову. У Запоріжжі пролунали вибухи. Черкаська область опинилася під загрозою ударних дронів ворога. Поблизу обласного центру працює ППО.
Оновлена статистика втрат ворога
Чому вводили відключення світла
У Миколаєві загинули люди
Росія завдала три авіаудари по Запоріжжю
Росія атакувала Миколаїв
Біля Черкас працювала ППО
Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року:
У КМВА пояснили, що вводили аварійні відключення світла через небезпеку ворожих ударів. Тому вирішили вжити превентивних заходів.
Росія підняла у повітря кілька бортів МіГ-31К.
У Миколаєві внаслідок атаки дронами загинуло 5 людей.
Росіяни підняли в повітря кілька бортів Ту-95МС. Пізніше стало відомо про ймовірні пуски ракет.
Російська авіація здійснила три авіаудари по Запоріжжю, унаслідок яких загинув чоловік і зазнали поранень щонайменше 9 людей, серед них і діти.
Атака пошкодила двоповерховий житловий будинок, гуртожиток і автосалон, тривають аварійно-рятувальні роботи та евакуація мешканців.
У Миколаєві спалахнули пожежі в житлових будинках міста. Це трапилось після атаки російських безпілотників.
Міський голова Олександр Сєнкевич зауважив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами. На жаль, вороги пошкодили житлову забудову.
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Черкаська область опинилася під загрозою ударних дронів ворога. Поблизу обласного центру працює ППО.