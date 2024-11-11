Росія вдарила по Миколаєву та Запоріжжю, піднімала в повітря Ту-95МС: хронологія 992 дня війни

11 листопада 2024, 08:02
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Автор: Вікторія Кульженко

Росія не залишає спроб захопити українські території та відновити положення на втрачених раніше позиціях. Наші захисники дають ворогу відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 992 дні. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:53, 11 листопада

Оновлена статистика втрат ворога

Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року:

  • особового складу – близько 710660 (+1770) осіб,
  • танків – 9253 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 18766 (+40) од,
  • артилерійських систем – 20314 (+34) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
  • крилаті ракети – 2636 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
  • спеціальна техніка – 3620 (+16).
07:51, 11 листопада

Чому вводили відключення світла

У КМВА пояснили, що вводили аварійні відключення світла через небезпеку ворожих ударів.  Тому вирішили вжити превентивних заходів. 

07:08, 11 листопада

Росія підняла у повітря кілька бортів МіГ-31К.

07:08, 11 листопада

У Миколаєві загинули люди

У Миколаєві внаслідок атаки дронами загинуло 5 людей.

07:07, 11 листопада

Росіяни підняли в повітря кілька бортів Ту-95МС. Пізніше стало відомо про ймовірні пуски ракет.

07:06, 11 листопада

Росія завдала три авіаудари по Запоріжжю

Російська авіація здійснила три авіаудари по Запоріжжю, унаслідок яких загинув чоловік і зазнали поранень щонайменше 9 людей, серед них і діти.

Атака пошкодила двоповерховий житловий будинок, гуртожиток і автосалон, тривають аварійно-рятувальні роботи та евакуація мешканців.

06:52, 11 листопада

Росія атакувала Миколаїв

У Миколаєві спалахнули пожежі в житлових будинках міста. Це трапилось після атаки російських безпілотників.

Міський голова Олександр Сєнкевич зауважив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами. На жаль, вороги пошкодили житлову забудову.

06:51, 11 листопада

У Запоріжжі пролунали вибухи.

06:50, 11 листопада

Біля Черкас працювала ППО

Черкаська область опинилася під загрозою ударних дронів ворога. Поблизу обласного центру працює ППО.