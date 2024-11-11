Росія вдарила по Миколаєву та Запоріжжю, піднімала в повітря Ту-95МС: хронологія 992 дня війни

Росія не залишає спроб захопити українські території та відновити положення на втрачених раніше позиціях. Наші захисники дають ворогу відсіч.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 992 дні. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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