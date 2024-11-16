Ворог атакував "Шахедами", великі втрати росіян: хронологія 997 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують та відбивають навалу ворога. Окупанти намагаються захопити Донеччину.
Яка ситуація на фронті, в тилу та які заяви звучать від світу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що 67-річний чоловік загинув під час обстрілу ворожою артилерією Пологівського району. Впродовж доби окупанти завдали 464 удари по 17 населених пунктах Запорізької області. Ворог втратив на фронті:є В Оболонському районі Києва внаслідок атаки уламки дронів Росії пошкодили житловий будинок. Зокрема, там пошкоджені балкони та вибиті вікна. Представник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін розповів, що ворог намагається проникнути в тил ЗСУ в Часовому Ярі вночі. Для цього ворог вночі маскується під спеціальними ковдрами. Мікрорайон Канал, який був окупований влітку, практично зруйнований. Накопичити там великі сили неможливо, також противник там не має можливості хоч якось проїхати технікою і, звісно, немає навіть не мовиться про те, щоб він міг перетнути канал технікою, У Києві вночі чули вибухи через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед". По ворожих цілях працювала наша ППО. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент США Джо Байден планує витратити всі виділені кошти для допомоги Україні до 20 січня, до інавгурації Дональда Трампа.
На Запоріжжі загинув чоловік
Втрати ворога
В одному з районів Києва уламки пошкодили житловий будинок
ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру
– пояснив Полухін.
"Шахеди" атакували Київ: працювала ППО, чули вибухи
Байден використає всі виділені для допомоги України гроші до 20 січня
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що 67-річний чоловік загинув під час обстрілу ворожою артилерією Пологівського району.
Впродовж доби окупанти завдали 464 удари по 17 населених пунктах Запорізької області.
Ворог втратив на фронті:є
В Оболонському районі Києва внаслідок атаки уламки дронів Росії пошкодили житловий будинок. Зокрема, там пошкоджені балкони та вибиті вікна.
Представник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін розповів, що ворог намагається проникнути в тил ЗСУ в Часовому Ярі вночі. Для цього ворог вночі маскується під спеціальними ковдрами.
Мікрорайон Канал, який був окупований влітку, практично зруйнований. Накопичити там великі сили неможливо, також противник там не має можливості хоч якось проїхати технікою і, звісно, немає навіть не мовиться про те, щоб він міг перетнути канал технікою,
У Києві вночі чули вибухи через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед". По ворожих цілях працювала наша ППО.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент США Джо Байден планує витратити всі виділені кошти для допомоги Україні до 20 січня, до інавгурації Дональда Трампа.