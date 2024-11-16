Ворог атакував "Шахедами", великі втрати росіян: хронологія 997 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують та відбивають навалу ворога. Окупанти намагаються захопити Донеччину.

Яка ситуація на фронті, в тилу та які заяви звучать від світу – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Шольц поговорив з Путіним, СБУ затримала "крота" ГРУ: хронологія 996 дня війни