Що прогнозує президент Чехії на фронті, у росіян проблеми з ракетами: хронологія 664 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Щодня наші військові стримують наступ окупантів на багатьох напрямках фронту та продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонщини.
Яка ситуація в дипломатії, на полі бою та коли чекати допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.
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"Атеш" добув секретну інформацію, від агентів в Дубненському машинобудівному заводі у Московській області. Виявилось, що завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61. Джерело "Атеш" з керівництва заводу повідомило, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази. Президент Чехії Петр Павел зробив прогноз на 2024 рік. За його словами, варто очікувати на "значний зсув" на полі бою. І слід очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент Путін чітко дав зрозуміти, що не може йтись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США, За його словами, Путін очікує, що на пост президента повернеться Дональд Трамп. Саме з ним главі Кремля вдасться порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи". Петр Павел пояснив, що ситуація не є сприятливою для нас, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, на який сподівається Владімір Путін, буде реалізований. Працівники МВС та ДБР, а також "Слуги народу" та судді у 2022 задекларували елітні авто. Зокрема, відомо, що:
У росіян виникли проблеми з виробництвом крилатих ракет
Петер Павел розповів про війну в Україні в 2024 році
– заявив політик.
Які елітні авто задекларували посадовці 2022 році
"Атеш" добув секретну інформацію, від агентів в Дубненському машинобудівному заводі у Московській області. Виявилось, що завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61.
Джерело "Атеш" з керівництва заводу повідомило, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази.
Президент Чехії Петр Павел зробив прогноз на 2024 рік. За його словами, варто очікувати на "значний зсув" на полі бою.
І слід очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент Путін чітко дав зрозуміти, що не може йтись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США,
За його словами, Путін очікує, що на пост президента повернеться Дональд Трамп. Саме з ним главі Кремля вдасться порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".
Петр Павел пояснив, що ситуація не є сприятливою для нас, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, на який сподівається Владімір Путін, буде реалізований.
Працівники МВС та ДБР, а також "Слуги народу" та судді у 2022 задекларували елітні авто. Зокрема, відомо, що: