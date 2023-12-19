Що прогнозує президент Чехії на фронті, у росіян проблеми з ракетами: хронологія 664 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Щодня наші військові стримують наступ окупантів на багатьох напрямках фронту та продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонщини.

Яка ситуація в дипломатії, на полі бою та коли чекати допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.

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