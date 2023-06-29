Вагнерівці не воюють, терор мирних в Мелітополі: хронологія 491 дня війни

Росія не відмовилась від війни, яку почала проти України. Проте ЗСУ продовжують виганяти ворогів з нашої землі.

Яка ситуація у наших бійців на фронті та що відбувається у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога;

наші захисники знищили російський літак Су-25 та 3 розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня;

підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

У ISW оцінили наслідки заколоту в Росії. За їхніми даними, Пригожин та Кремль продовжують обговорювати деталі угоди за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Адже власник вагнерівців міг ненадовго повернутися в Росію, щоб опрацювати додаткові деталі угоди.У Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Там протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Наші військові розповіли, що:У Запорізькій ОВА повідомили про початок командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області. Вони відбуватимуться на території Запоріжжя та області. Саме тому можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук розповів, що у Чорному морі 5 ворожих кораблів, 2 – в Азовському, та серед них немає ракетоносіїв. Проте він додав, що у Чорному морі є 8 чинних носіїв зі зброєю загальним залпом до 52 ракет, і один перебуває на ремонті – ще плюс чотири ракети. Тому ситуація може змінитися в будь-який момент.Радник генпрокурора США з питань відповідальності за воєнні злочини Елай Розенбаум розповів, що знищення греблі Каховської ГЕС – це питання глибокого інтересу американських правоохоронних органів. Тож вони вивчають деталі, щоб встановити причетних до злочину.Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що військові ПВК "Вагнера" не беруть участь у війні проти України. За її словами, їх замінили не тільки десантно-штурмові війська і професіонали, а й заведені ще не обкатані війною підрозділи. Останні зазнають втрат.Російські загарбники у Мелітополі посилюють свій терор. Зокрема, міський голова Мелітополя Ігор Федоров розповів, що окупанти забрали силою в полон місцевого мешканця. Коли вони тягли його вулицею, то чоловік кричав "Слава Україні".