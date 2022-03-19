Хто з чоловіків має право виїхати за межі України під час воєнного стану: нагадуємо правила

Через війну з Росією в Україні воєнний стан триватиме щонайменше до 25 квітня. У цей час дорослим чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Щоправда, є певні винятки.

Відповідно до закону про мобілізацію, не можна перетинати кордон із боку України чоловікам віком від 18 до 60 років. Також вільно можуть пересуватися жінки та діти, інформує 24 канал.

До теми В Україні воєнний стан продовжили до 25 квітня

Які чоловіки мають право виїжджати за кордон

які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років.

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, що можуть здійснювати його догляд;

чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат, сестра) загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО

які мають I або II групу інвалідності за наявності відповідного посвідчення або довідки МСЕК (медико-соціальної експертизи), або пенсійного посвідчення, або посвідчення про призначення соціально допомоги.

Крім того, за кордон випускають чоловіків із двома дітьми та вагітною дружиною. Вагітність жінки повинна бути підтвердженою довідкою. Водночас термін має бути від 35 тижнів.

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Хто з чоловіків має право виїхати з України у часи війни / Інфографіка телеканалу "Рада"

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