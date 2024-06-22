Хто з чоловіків може виїжджати за кордон: що для цього потрібно

Ще 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який, зокрема, вплинув на правила перетину кордону чоловіками. Згідно з ним виїжджати з території нашої держави можуть ті, хто не підлягає призову або має право на відстрочку, за умови наявності необхідних документів.

Згідно з вищезгаданим законом, ДПСУ може перевіряти військово-облікові документи у чоловіків та військовозобов'язаних жінок (з медичною або фармацевтичною спеціальностями) при перетині ними кордону. Нагадаємо, що персональні дані в цих документах усі військовозобов'язані повинні поновити протягом 60 днів після 18 травня у ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника чи резервіста.

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Хто може виїжджати за кордон

Зауважимо, насамперед перетинати кордон дозволено чоловікам старше 60 років та молодше 18, оскільки вони не є військовозобов'язаними. Зокрема, виїжджати з України можуть:

Чоловіки, чиї близькі родичі (дружина, син, донька, батько, мати, рідні брати чи сестри) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану, також мають право на виїзд.

У такому разі потрібні документи, які підтверджують родинні зв'язки, факт загибелі або зникнення безвісти близьких родичів, та довідка про відстрочку від призову на військову службу (відповідна відмітка у військово-облікових документах), яку видає ТЦК та СП.

Чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров'я.

Окрім стандартного пакета документів, довідки з ТЦК та військово-облікового документа, чоловікам необхідно мати довідку про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Чоловіки з обмеженою придатністю до служби не можуть виїжджати з України під час воєнного стану.

Чоловіки, визнані тимчасово непридатними для служби.

Цій категорії осіб для виїзду за кордон потрібно мати довідку про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), що підтверджує тимчасову непридатність до військової служби терміном до 6 місяців.

Чоловіки з інвалідністю I, II, III групи.

Їм необхідно мати довідку форми №157-1/о, посвідчення, що підтверджує статус інваліда, а також пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Документ про інвалідність має бути отриманий в Україні. Якщо групу інвалідності призначили за кордоном, виїзд з України неможливий.

Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю I або II групи або хворого родича.

Потрібно мати висновок лікаря або документ, затверджений лікарсько-консультативною комісією. Перетнути кордон можна лише разом з хворим/людиною з інвалідністю. Якщо чоловік намагатиметься виїхати самостійно, навіть маючи всі необхідні документи, йому буде відмовлено. Ці правила стосуються також тих, хто виїжджає для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Багатодітні чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей.

У такому разі варто мати при собі свідоцтва про народження всіх дітей, свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу, а також рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї. Чоловік з трьома або більше дітьми може перетинати кордон без них, якщо має відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії. Якщо він не проживає зі своїми дітьми, наприклад, має дітей від різних шлюбів, то повинен надати докази їх утримання: рішення суду про аліменти та довідку з виконавчої служби, що підтверджує сплату аліментів. Заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці позбавляє права на відстрочку та перетин кордону.

Чоловіки, які самостійно виховують дітей.

Необхідно мати свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або документ про визнання матері зниклою безвісти чи оголошення її померлою.

Чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном.

Для виїзду за кордон у паспорті такі чоловіки повинні мати відповідну позначку.

Військовослужбовці, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання.

Треба мати направлення на лікування за кордон і лист від МОЗ, який підтверджує, що іноземна медична установа приймає їх на лікування. Якщо військовослужбовець вирушає на військові навчання, перелік необхідних документів надає військова частина, яка відправляє його за кордон.

Водії.

Компанія, в якій працює водій, повинна мати ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, а інформація про цю організацію повинна бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки.

Волонтери.

Ті, які займаються волонтерською діяльністю, можуть скористатися програмою "Шлях" для виїзду за кордон. Вони також можуть подати документи про перевезення вантажів для ЗСУ, медичних вантажів або гуманітарної допомоги.

Залізничники та моряки.

Для перетину кордону чоловік повинен працювати на міжнародних рейсах і надати разом зі стандартним пакетом документів трудовий договір і лист судновласника або оператора про намір укласти контракт.

Перетинати кордон ця категорія чоловіків може тільки за рішенням Мінмолодьспорту про включення до складу учасників спортивного заходу або змагання, чи за листом міністра про участь цих осіб у змаганнях.

Чоловіки, які працюють у сфері культури.

Для перетину кордону необхідно мати дозвіл від Мінкульту, офіційний запит на виїзд, а також запрошення від організатора заходу.