Не лише місцева влада: Ігнат пояснив, хто допомагає Україні з РЕБ

Юрій Ігнат зазначив, що засоби РЕБ існують різні. Це може бути і антидронові рушниці, і купольні РЕБ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що місцева влада давно закуповує різні засоби та допомагає українським захисникам. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Війна перейшла на інший рівень, – у Повітряних силах окреслили роль РЕБ у збитті дронів і ракет

Україна потребує багато засобів

Ігнат заявив, що сьогодні державні компанії виготовляють потужні РЕБ для війська, щоб рятувати життя наших бійців. Ці системи працювали 20 січня та у минулі дні. Але у нас велика країна, територію якої покрити дуже важко. Через це замовлень чимало.

Тому нам із РЕБ допомагають наші західні партнери – це раз. По-друге, долучилися цивільні виробники, їх теж уже чимало, можна знайти в інтернеті. І (вони – 24 Канал) теж постачають, при умовах, що воно дійсно працює, воно робоче,

– заявив спікер.

Речник пояснив свою позицію

Ігнат також наголосив, що закупівля систем РЕБ місцевою владою – це не його ідея. За його словами, такі випадки вже є. На прифронтових територіях військово-цивільні адміністрації, бізнес та підприємства мають відповідний бюджет та закуповують.

Я ніяких закликів людям "скидатись" на РЕБ не робив,

– зауважив речник.

Крім цього, він додав, що засоби радіоелектронної боротьби є високотехнологічними системами. Тому мають бути спеціалісти, які зможуть їх обслуговувати.

Що цьому передувало

Юрій Ігнат нещодавно казав, що місцеві громади можуть залучати ресурси та закуповувати засоби РЕБ. На його думку, за цими системами майбутнє, адже вони дозволять рятувати життя та не витрачати на ворожі цілі дорогі ракети.

Що кажуть експерти про РЕБ