Як американці вирішували за кого голосувати на виборах: аналітик оцінив виборчу систему США

У США відбулися вибори президента, які вкотре показали недосконалість виборчої системи. Зокрема, про це свідчить відкрите втручання Росії у процес.

Таку думку 24 Каналу висловив кандидат історичних наук, аналітик Детектор медіа Єгор Брайлян. Він пояснив, який сегмент населення голосував за новообраного президента Дональда Трампа.

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Як Росія втручалася у вибори президента США

Цьогорічні вибори президента США ще раз показали недосконалість виборчої системи, коли лише кілька штатів вирішують результат всього голосування. Зокрема, мовиться про Пенсільванію.

Штат розташований на північному сході Сполучених Штатів, де є українська та польська діаспори. Великі міста Пенсільванії проголосували за демократів, тобто Камалу Гарріс. Водночас невеличкі містечка – за республіканців, тобто Дональда Трампа.

І це загалом ідентична картина по всій території США. Демократичну партію підтримали на заході та північному сході, республіканську – у центрі та півдні.

Також вибори показали, що росіяни цьогоріч інакше працювали, ніж у 2016 та 2020 роках. Повідомлення про загрози вибуху на виборчих дільницях, які були в 4 штатах, надходили саме з російських доменів.

Це відкрите російське втручання у вибори в США,

– підкреслив Єгор Брайлян.

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Хто голосував за Трампа

Потрібно розуміти, що на нинішнє голосування впливала не лише російсько-українська війна, а й війна на Близькому Сході.

Араби, які живуть у США, голосували проти Гарріс, оскільки вважають, що в неї не було чіткої позиції щодо подій в Газі й що саме адміністрація Байдена відповідальна за цю ситуацію.

Переважно за Трампа голосували далекобійники, робітники та фермери. Він намагався бути кандидатом від простих людей, які, приміром, без вищої освіти.

До слова, заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медвєдєв прокоментував перемогу Трампа. Він зазначив, що новообраний президент смертельно не любить витрачати гроші на "придуркуватих союзників, безглузді благодійні прожекти та ненажерливі міжнародні організації".