Загроза блекаутів в Україні: хто складає графіки відключень світла

Україна готується до можливих атак Росії по енергетичній інфраструктурі, що може спровокувати відключення світла. У деяких регіонах оновили графіки відключення світла, однак вони не діють через те, що в енергосистемі достатньо потужності.

Графіки відключення світла складають і запроваджують обленерго в кожній області окремо. Саме обленерго відповідає за те, в якому порядку, яку вулицю чи будинок, на який період відключати від світла.

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Яку вулицю відключати від світла вирішує обленерго

Натомість Укренерго бачить споживання області в мегаватах. Якщо є дефіцит електроенергії, то Укренерго доводить до області ліміт споживання.

Тобто, диспетчер Укренерго встановлює для області обсяг споживання, якій обленерго не має перевищувати. Укренерго не впливає на те, яку вулицю чи будинок відключить обленерго, щоб виконати команду диспетчера.

Завдання Укренерго – це зберегти цілісність і баланс об'єднаної енергосистеми.

Коли та хто запроваджує аварійні відключення

Якщо команда Укренерго не виконується, і область значно перевищує доступний для неї ліміт енергоспоживання, тоді диспетчер Укренерго вимушений застосувати спеціальний графік аварійних відключень.

Аварійні відключення запроваджують, щоб уникнути більш серйозних наслідків.

Однак навіть у цьому випадку диспетчер Укренерго не впливає на те, які будинки або квартири будуть відключені від електропостачання.

В Укренерго пояснили, що попередні атаки росіян були спрямовані саме на те, що позбавити українську енергосистему керованості. Щоб українські диспетчери не могли ані відключити, ані включити, ані жодним іншим чином керувати енергосистемою.

Коли чекати графіків відключень

Наразі українська енергосистема має достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби всіх споживачів.

Якщо не буде обстрілів – Укренерго зараз не бачить передумов для дефіциту та відключень.

Днями у мережі ширилися фейки, мовляв, в Україні запроваджуватимуть "багатогодинні відключення світла", а трапитися це має уже "від завтра".

Однак в Укренерго спростували фейкові повідомлення, заявивши, що наразі генерації електроенергії в нашій країні достатньо.