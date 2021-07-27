Київська Русь – це не Росія: що думають українці про історичну спадщину

Більшість українців вважають, що наступницею Київської Русі є Україна. Лише чверть населення називає спадкоємицею історії Росію чи взагалі жодну із двох держав.

Втім, деякі групи людей все ж вважають Росію спадкоємицею Русі. Це передовсім електорат ОПЗЖ та Партії Шарія.

До речі За 2 роки зменшилась кількість прихильників надання Томосу ПЦУ: опитування

Україна – спадкоємиця Київської Русі

Незважаючи на тривалу російську пропаганду і тези про "спільність історії", українці здебільшого вважають, що Київська Русь – українська спадщина.

75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі;

8% – вважають Росію;

9% – не вважають правонаступницею жодну з двох країн.



Опитування про державу-спадкоємицю Русі / Скриншот

Хто назвав наступницею Київської Русі – Росію

Думка населення практично не відрізняється у залежності від регіону проживання. На Заході України Росію правонаступницею Русі називають лише 3% опитаних, а на Сході – 16%.

Щодо віку показники також фактично не відрізняються: для молоді це 75 – 77% опитаних, для людей у віці – близько 70%.



Як залежить ставлення від віку, регіону і політичних вподобань / Скриншот

Значно впливає на ставлення щодо наступництва Київської Русі політичні вподобання опитаних.

Так, серед виборців "Опозиційної платформи – За життя", партій Мураєва і Шарія більше прихильників Росії. Лише від 34 до 47% опитаних серед них називають спадкоємицею Росію.

Його провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 23 – 25 липня Метод опитування – телефонні інтерв'ю. Загалом опитали 2 500 повнолітніх респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.