Нові правила мобілізації: хто з чоловіків втратив право на відстрочку

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Відтак, деякі категорії військовозобов'язаних втратили право на відстрочку від мобілізації.

Як пояснила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, водночас деякі категорії чоловіків отримали право на відстрочку.

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Хто не має права на відстрочку за новими правилами

Аніщенко заявила, що з ухваленням нового закону про мобілізацію одночасно і розширилося, і звузилося коло осіб, які можуть претендувати на відстрочку.

Так, право на відстрочку втратили деякі студенти. Відтепер можуть мобілізувати студентів та аспірантів заочної або вечірньої форми, які здобувають другу чи третю вищу освіту.

Через зниження призовного віку також право на відстрочку втратять чоловіки віком 25 і 26 років. Окрім того, багатодітні батьки також втратять відстрочку, якщо мають заборгованість по аліментах. Згідно з новими правилами, ТЦК отримають доступ до реєстру боржників, тому такі особи також не матимуть права на відстрочку.

Також не матимуть відстрочки військовозобов'язані чоловіки, які доглядають за батьками дружини з 1 або 2 групами інвалідності. Однак чоловіки, які доглядають за рідними батьками з інвалідністю, матимуть право на відстрочку.

Не зможуть отримати право на відстрочку й ті, чий неповнорідний брат загинув на війні. Відтепер не будуть мобілізувати лише тих, хто втратив рідного брата під час бойових дій.

Хто може отримати відстрочку

Що стосується військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку, то це:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження від військово-лікарської комісії (із зобов'язанням повторно пройти ВЛК через 6 – 12 місяців);

особи, які були у полоні (вони можуть служити добровільно);

батьки трьох та більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одиначки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними за рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II й не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Окрім того, право на відстрочку мають судді, нардепи, члени Рахункової палати, дипломатичні службовці, омбудсмен та низка інших держслужбовців та співробітників силових структур.