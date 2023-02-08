Хто може отримати статус учасника бойових дій та що для цього необхідно
8 лютого 2023, 11:10Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Лубінець
Статус учасника бойових дій отримують військовослужбовці ЗСУ, що брали участь в обороні України та у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з вторгненням Росії.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що є підставою для надання статусу учасника бойових дій
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Що є підставою для надання статусу учасника бойових дій:
- довідка, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією Росії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про період участі в таких заходах;
- у разі відсутності довідки – свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів);
- особам, які зазнали поранення, контузії, каліцтва, – свідчення (заява) не менше ніж двох свідків, які брали участь у вищезгаданих заходах, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення цих заходів, про період безпосередньої участі у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують поранення, контузію, каліцтво.
Як отримати статус УБД
Є три способи:
- за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;
- за зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
- за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.