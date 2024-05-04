Хто з 18 травня має право перевіряти облікові документи військовозобов'язаних
Джерело:NV
Новий закон про мобілізацію набере чинності вже 18 травня. Представник Генштабу розповів, як відбуватиметься перевірка військовозобов'язаних і які документи при собі потрібно мати.
Представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко зазначив, що наразі кожен чоловік у віці від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ.
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Хто перевірятиме документи
Полковник пояснив, що від 18 травня військово-облікові документи мають право вимагати представники ТЦК, поліції, а також прикордонники у прикордонних районах чи на пунктах пропуску через держкордон.
На цей час законом визначено, що кожен громадянин чоловічої статі віком від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або у прикордонних районах чи на пунктах пропуску через держкордон на вимогу представника Держприкордонслужби України. Ця норма набирає чинності з 18 травня,
– сказав Глущенко.
За словами представника Генштабу, детальніше буде роз'яснено в нормативно-правових актах, які затверджуються Кабміном.
Зараз вони фактично розроблені. Залишається певний проміжок часу для юридичних узгоджень і винесення на розгляд Кабміну, всі деталі будуть розписані,
– заявив він.
Юрій Глущенко зазначив, що є широкий спектр військово-облікових документів – вони можуть бути різної форми й формату.
Однак метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату та зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.