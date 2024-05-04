Хто з 18 травня має право перевіряти облікові документи військовозобов'язаних

Новий закон про мобілізацію набере чинності вже 18 травня. Представник Генштабу розповів, як відбуватиметься перевірка військовозобов'язаних і які документи при собі потрібно мати.

Представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко зазначив, що наразі кожен чоловік у віці від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ.

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Хто перевірятиме документи

Полковник пояснив, що від 18 травня військово-облікові документи мають право вимагати представники ТЦК, поліції, а також прикордонники у прикордонних районах чи на пунктах пропуску через держкордон.

На цей час законом визначено, що кожен громадянин чоловічої статі віком від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або у прикордонних районах чи на пунктах пропуску через держкордон на вимогу представника Держприкордонслужби України. Ця норма набирає чинності з 18 травня,

– сказав Глущенко.

За словами представника Генштабу, детальніше буде роз'яснено в нормативно-правових актах, які затверджуються Кабміном.

Зараз вони фактично розроблені. Залишається певний проміжок часу для юридичних узгоджень і винесення на розгляд Кабміну, всі деталі будуть розписані,

– заявив він.

З набранням чинності постанови КМУ громадянам, у яких ще немає військово-облікових документів, видаватимуть документи нового зразка. Однак старі документи, видані до набрання чинності нового закону, залишатимуть дійсними.

Юрій Глущенко зазначив, що є широкий спектр військово-облікових документів – вони можуть бути різної форми й формату.

Однак метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату та зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.