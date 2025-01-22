Зеленський назвав лідера, який може підштовхнути Путіна до миру

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може підштовхнути кремлівського диктатора Владіміра Путіна до миру. Адже економіка країни-агресорки Росії дуже сильно залежить від Китаю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

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Хто може підштовхнути Путіна до миру

Зеленський зазначив, що він намагається переконати Китай використати свій вплив на Росію, щоб допомогти припинити бойові дії в Україні.

Водночас президент висловив розчарування тим, що йому не вдається частіше розмовляти з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Я впевнений, що він може підштовхнути Путіна до миру. Президент Трамп найсильніший – і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який дійсно може це зробити. Його економіка... Путін дуже сильно залежить від Китаю,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що у середу, 22 січня, Дональд Трамп закликав Росію завершити війну. В іншому випадку американський президент погрожує ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США.