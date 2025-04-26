Залишив складні виклики: з чим зіштовхнеться наступник Папи Франциска

Світ попрощався з Папою Римським Франциском. Він був не лише предстоятелем церкви, а й главою Ватикану. Згадуючи його неоднозначні заяви, варто розуміти, що він промовляв їх не як лідер Римо-католицької церкви, а як лідер Ватикану, ґрунтуючись на позиціях державного інтересу.

Про це в етері 24 Каналу зазначив кандидат політичних наук, релігієзнавець, військовослужбовець Андрій Ковальов, підкресливши, що одним із ймовірніших кандидатів на посаду нового Папи Римського є італієць, кардинал П'єтро Паролін. Він чинний держсекретар і був співавтором багатьох заяв, які озвучував Папа Франциск.

Дивіться також Похорон Папи Римського: хто проводить службу і чи стане цей кардинал новим понтифіком

Чого прагнув Папа Франциск у перші дні після свого обрання?

Як тільки Папа Франциск у 2013 році був обраний на посаду понтифіка, то одразу дав доручення своєму держсекретарю розпочати процес переговорів зі зближення з Росією та російською православною церквою. Три роки тривали ці переговори. Папа дуже хотів зустрітися з патріархом Кірілом Гундяєвим і провести двосторонню зустріч, аби підписати спільну декларацію.

Зустріч відбулась в Гавані (столиці Куби) у 2016 році, сторони підписали її та з того часу, як зауважив релігієзнавець, Папа Франциск увійшов в історію своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

"У цій декларації не було жодного слова про анексію Криму, про засудження російської агресії, натомість йшлося про "братовбивчу війну на сході України" та "кризу". Це були російські наративи й Папа Франциск під тим підписався", – нагадав Ковальов.

Хто може стати наступним Папою Римським?

Кандидат політичних наук пояснив, чому передбачено, що конклав (орган, який обирає Папу Римського) відбувається за зачиненими дверима. Річ у тім, що у Середньовіччі дехто з князів, монархів, баронів розуміли, що вони силою підкупу та силою погроз, бо у правителів були кишенькові армії, можуть ставити на папський престол своїх родичів та потрібних їм людей.

Тому свого часу у Ватикані, аби припинити тиск на колегію кардиналів, ухвалили рішення проводити конклав у закритому режимі. Колегія кардиналів – це ті, з кого обирається новий Папа Римський, але це також й ті, хто його обирають. Конклав може тривати не один день, а тиждень і два, допоки кардинали не досягнуть компромісу.

Після Другого Ватиканського Собору в Римо-католицькій церкві в середовищі кардиналів виникли дві яскраві політичні фракції: консерваторів та лібералів. Папа Франциск належав до другої. Зі слів релігієзнавця, наразі очевидно, що боротьба на конклаві буде відбуватися між двома головними фракціями.

Фракція консерваторів стверджує, що Папа Франциск наробив дуже багато зла для Римо-католицької церкви, почав розкол всередині неї, тому консерватори вважають за необхідне виправити його помилки. Папа Франциск залишив для свого наступника дуже складні виклики,

– вважає Ковальов.

Зі слів релігієзнавця, якщо наступним Папою Римським стане італієць П'єтро Паролін (свого часу займав антиукраїнську позицію), тоді в політичному сенсі він буде продовжувати справу Папи Франциска. Однак, на думку Ковальова, є інші очевидні кандидати, зокрема від ліберальної фракції – кардинал Тагле з Філіппін. Якщо його оберуть, він стане першим в історії Папою Римський з Азії.