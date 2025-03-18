Ліквідувати Путіна можуть 2 країни, – розслідувач назвав імовірний сценарій смерті диктатора

Вбити російського диктатора Владіміра Путіна можуть лише українці або росіяни. Західний світ навряд чи може в цьому допомогти, оскільки відмовився від кривавих методів.

Найімовірніше, главу Кремля ліквідують саме всередині Росії. В етері 24 Каналу журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв припустив, хто це може зробити.

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Як можуть вбити Путіна

Христо Грозєв зазначив, що понад 50 років тому західний світ відмовився від методів, які використовує Росія та інші криваві режими.

Тому лише дві країни мають легітимне право вбити Путіна – Україна та росіяни, які не визнають себе вільними,

– підкреслив він.

Однак, найімовірніше, диктатор буде ліквідований всередині Росії. Це може статися або через дії еліти, або внаслідок внутрішньої боротьби між різними "вежами" навколо Путіна.

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Яскравим прикладом цього є заколот покійного ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина, одного з найкривавіших інструментів режиму, який намагався усунути главу Кремля.