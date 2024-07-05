Чи виграє Путін війну: генерал США оцінив шанси України здолати Росію та назвав ключовий момент

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес оцінив шанси Росії на перемогу у війні проти нашої держави. За його словами, поточна ситуація на фронті це боротьба на виснаження.

Про це він сказав в ефірі "1+1". Водночас він наголосив, що попри багатомісячну відсутність військової допомоги від США, Україна втримала фронт.

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Чи може Росія перемогти Україну у війні

Росія визнає, що вона не може перемогти Україну нині. У них немає можливості повністю перемогти Україну доти, доки Захід продовжуватиме надавати підтримку. Тому Росія робить наступне: вона переслідує цивільні цілі, не турбуючись, скільки невинних вони вб’ють,

– заявив він.

За його словами, Кремль навіть не дбає про збереження життів власного особового складу та не переймається втратами своїх військових.

Годжес вважає, що в Україні триває війна на виснаження. Як пояснив генерал, Росія щодуху намагається зламати волю українського народу, а також змусити Захід втратити довіру та волю. Однак є один важливий момент.

"Якщо подумати, майже 8 місяців не надходило озброєння від США і все одно Росія не могла перемогти Україну. Саме тому я впевнений, що Україна насправді переможе Росію", – додав Бен Годжес.

Раніше він зазначав, що Росія не має потенціалу захопити Харків або Суми. Повне інтерв'ю 24 Каналу з генерал-лейтенантом армії США в відставці Беном Годжесом ви можете прочитати за посиланням.