Політолог зі США назвав єдину державу у світі, що може завадити Україні перемогти Росію

Москва знаходить способи обходити санкції, які запровадили проти неї наші партнери, а допомагає їй в цьому Пекін. Сьогодні Китай є єдиною країною, яка здатна врятувати Росію.

Водночас Китай є і єдиною країною, яка може завадити Україні перемогти Росію. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог зі США Раміс Юнус.

Зверніть увагу Гарантії миру для України та розділ "імперії": як допоможе Китай і чому війна затягується

Китай – єдина країна, яка може завадити перемозі України

Так, якщо Пекін "впишеться" за Москву як Сполучені Штати за Україну, то це буде зовсім інша картина. Однак за цілий рік повномасштабної війни ми цього не побачили й ситуація на полі бою змінилася. Отже, питання в тому, чи буде Пекін робити це.

Китаю погрожують насамперед США та союзники, якщо він "впишеться" навіть на мінімальному рівні, то будуть запроваджені санкції. Це цілком реально, бо можливості США і залежність Китаю від асигнування та інвестицій з боку Заходу є відчутними,

– пояснив політолог зі США.

Водночас Сполучені Штати та Євросоюз також залежать певною мірою від Китаю. Однак не наскільки сильно.

Юнус припустив, чи стане Китай остаточно на бік Росії: дивіться відео

Кремль розраховує на Пекін у питанні перемоги

Інші країни, які залучені у війну проти України на боці Росії – Білорусь та Іран – намагатимуться обходити санкції Заходу. Іран має такий досвід і за 40 років продемонстрував це.

Тож вони не сидітимуть на місці, їздитимуть у Пекін, бо хочуть, щоб війна закінчилася на їхню користь та залишитися при владі. А в цьому питання вони розраховують на допомогу Китаю.

Цікаво Китай випробовує Захід на міцність: чи може пожертвувати торгівлею зі США заради Росії

"Сьогодні ми бачимо активну роль Китаю щодо усіх цих територій, вояжі. А з іншого боку – посилення інформаційної риторики, такі "інформаційні наїзди" з боку США та союзників насамперед на Китай, щоб зупинити його від реального залучення у цей процес", – сказав політолог зі США.

Чи наважиться Китай остаточно стати на бік Росії

Наразі ми не можемо точно сказати, чи піде Пекін на такий крок. Однак досі він не робив цього, оскільки це невигідно для нього.

Якщо Китаю невигідно було робити це на самому початку війни, коли в Росії були гарні позиції, то зараз Китай 10 разів подумає, чи робити це. З огляду на те, що США збільшують тиск на Росію та підтримку України,

– підкреслив Юнус.

На його думку, всі ці розмови щодо ймовірної допомоги Пекіна Москві наразі можливі лише через те, що санкції, які запроваджували щодо Росії, були недостатньо потужними.

Водночас не схиляє Китай остаточно стати на бік Росії й ситуація на полі бою. Політолог припустив, що Кремль ще рік назад міг наобіцяти Пекіну традиційні "Київ за три дні", але все йде не за їхнім сценарієм. Отже, найближчим часом малоймовірним є рух Китаю у бік жорсткої підтримки Москви.

Читайте також Китай отримує найбільшу вигоду від війни: які плани у Пекіна щодо Росії

Натомість політична риторика і певні моменти обходу на невеликих рівнях може бути. Утім, Китай не зможе надати Росії такої системної підтримки, яку сьогодні має наша держава. Адже це видасть Китай, тому вони можуть робити це на мінімальних рівнях.