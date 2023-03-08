Які хвороби шкіри можуть стати підставою для виключення з військового обліку

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Однак виключити з військового обліку можуть тих, кого не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб, зокрема, захворювань шкіри.

При цьому остаточно придатність людини до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного. Перелік захворювань та медичних станів зазначений в наказі Міністерства оборони України № 402 та є доволі великим, повідомляє 24 Канал.

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Хвороби шкіри, які можуть стати підставою для виключення з військового обліку

Серед безлічі хвороб та медичних станів зазначені й різні захворювання шкіри. Однак таких, які можуть стати підставою для виключення з військового обліку у воєнний час є три. Це:

атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,

звичайна пухирчатка,

герпетиформний дерматит.

Натомість інші шкірні захворювання роблять людину непридатною або тимчасово непридатною для військової служби в мирний період.

Які лікарі проводять огляд під час медкомісії

Під час проходження медкомісії військовозобов'язаному треба необхідно пройти декілька лікарів. Однак це відбувається після отримання повістки та явки до ТЦК та СП.

У медзакладі військовозобов'язаного повинні оглянути:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

При цьому лікарі можуть направити на обстеження до інших спеціалістів. Однак лише у разі потреби.

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