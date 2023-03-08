Які хвороби шкіри можуть стати підставою для виключення з військового обліку
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Однак виключити з військового обліку можуть тих, кого не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб, зокрема, захворювань шкіри.
При цьому остаточно придатність людини до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного. Перелік захворювань та медичних станів зазначений в наказі Міністерства оборони України № 402 та є доволі великим, повідомляє 24 Канал.
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Хвороби шкіри, які можуть стати підставою для виключення з військового обліку
Серед безлічі хвороб та медичних станів зазначені й різні захворювання шкіри. Однак таких, які можуть стати підставою для виключення з військового обліку у воєнний час є три. Це:
- атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,
- звичайна пухирчатка,
- герпетиформний дерматит.
Натомість інші шкірні захворювання роблять людину непридатною або тимчасово непридатною для військової служби в мирний період.
Які лікарі проводять огляд під час медкомісії
Під час проходження медкомісії військовозобов'язаному треба необхідно пройти декілька лікарів. Однак це відбувається після отримання повістки та явки до ТЦК та СП.
У медзакладі військовозобов'язаного повинні оглянути:
- хірург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психіатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- дерматолог;
- стоматолог.
При цьому лікарі можуть направити на обстеження до інших спеціалістів. Однак лише у разі потреби.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Україні запропонували дозволити виїзд за кордон деяким категоріям чоловіків: українським студентам іноземних вишів та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації. При цьому чоловік, який хоче виїхати, має взяти на себе офіційно обов'язок повернутися в Україну, а сам виїзд має бути погоджений з військкоматом.
- Зазначимо, що в Україні за певних умов можуть мобілізувати студентів. Мовиться про тих, хто вчиться заочно або поступає після завершення навчання до університету, магістратури, аспірантури та докторантури.
- Відповідно до Закону, у воєнний час виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання забороняється. Він можливий лише з дозволу ТЦК та СП. Однак цей закон погано врегульований.