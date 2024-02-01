Хто не підлягає мобілізації в лютому в разі ухвалення нового законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу від уряду. Він передбачає зміни в переліку підстав для надання відстрочки.

Хто може розраховувати на відстрочку в разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію в його нинішній версії, розповів 24 Канал.

Повний текст матаріалу Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

Хто не підлягатиме мобілізації

Звільняються від військової служби людей з інвалідністю всіх груп;

Особи з інвалідністю II та III груп, які оформили її за час "повномасштабки", мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби. Ця норма не стосується чоловіків, які отримали інвалідність II та III груп після захворювання або поранення під час захисту України;

на непридатність до військової служби. Ця норма не стосується чоловіків, які отримали інвалідність II та III груп після захворювання або поранення під час захисту України; Звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Звільнені з полону військові матимуть додаткові 90 днів відпустки зі збереженням виплат, якщо продовжать службу.

Відстрочка для осіб, які мають рідних з інвалідністю

Право на відстрочку матимуть військовозобов'язані, у яких є рідні з інвалідністю І та ІІ групи, але з певними особливостями, зокрема:

- І групи інвалідності члени родини І ступеня споріднення (батьки, другий із подружжя, діти) за умови здійснення постійного догляду за такою особою, а також ІІ ступеня споріднення (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки) за умови відсутності в таких осіб родичів І ступеня споріднення,

– ІІ групи інвалідності члени родини І ступеня споріднення, зайняті постійним доглядом за нею, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

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