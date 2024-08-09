Республіканець чесно відповів, у кого більші шанси виграти вибори у США

Результати останніх опитувань у США свідчать, що Камала Гарріс має дещо більшу народну підтримку, ніж Дональд Трамп. Однак до виборів у США ще чотири місяці, тож ситуація може змінитися.

Камала Гарріс лише нещодавно стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії на виборах та уже розпочала дуже активну кампанію. Член Республіканської партії Борис Пінкус у розмові з 24 Каналом розповів, чи вдасться Трампу обіграти Гарріс.

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У кого більше шансів перемогти на виборах у США

Вже 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбудуться 60-ті вибори президента. За перемогу змагатимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп та кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс.

Відповідаючи на головне питання, хто ж переможе 5 листопада, то я вважаю, що на сьогодні шанси 50/50. Але мине час, все може змінитися на користь Гарріс з багатьох причин. Вона набирає обертів, набирає швидкість,

– наголосив Борис Пінкус.

Результати нещодавнього опитування, яке провели агентство Bloomberg і компанія Morning Consult, свідчать про те, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Трампа у чотирьох із семи ключових штатах. Мовиться про Аризону, Неваду, Вісконсин та Аризону.

"За останніми опитуваннями, Трамп не виграє. Його перевага у тому чи іншому штаті – в межах арифметичної погрішності. Трамп не впевнений, що він переможе. Для нього кожен голос на вагу золота. Сьогодні Трампа підтримують трохи більш як 60 мільйонів, це мало", – наголосив Пінкус.

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Демократи у більшості

Цікаво відзначити, що нещодавно з'явилась інформація про те, що Гарріс розпочала кампанію для залучення виборців-республіканців, яких "відлякує" Трамп.

Більшість демократів прийде на дільниці і голосуватиме лише за Гарріс, лише за неї. Вони настільки фанатично віддані партійним цінностям, що ніколи не зрадять свою партію. Республіканці у своїй більшості також голосуватимуть за Трампа, але цього вже не буде достатньо. Демократів більше,

– пояснив політик.

Допомогти Трампу може хіба залучення голосів незалежних. Саме незалежні вирішують долю будь-якого кандидата у президенти.