Хто підписуватиме контракт на газ, – у Кремлі відреагували на санкції проти Міллера

25 червня 2021 , 14:04
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Джерело:

"РИА Новости"

У Москві відреагували на те, що Україна продовжила санкції проти глави "Газпрому" Олексія Міллера. В Кремлі питають, хто тепер буде підписувати контракт на газ.

Москва здивувалась через введення санкцій. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Чому Псєков дивується

Пєсков стверджує, що дивно продовжувати санкції на тлі розмов про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. ЦІ кроки у Москві називають "обрубуванням хвостів перед зустріччю".

Україна зацікавлена в транзиті газу, але оголошує санкції щодо Міллера. А хто буде підписувати контракт?
– сказав Пєсков.

Що відомо про санкції

  • Напередодні український президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських бізнесменів та високопосадовців.
  • Мовиться про голову держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, власника металургійної корпорації Михайла Шелкова, голову "Газпрому" Олексія Міллера та бізнесменів братів Ротенбергів. Загалом під обмеження потрапили 538 прізвищ.
  • Термін санкцій – 3 роки. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України тощо.
Зверніть увагу! Крім того, санкції наклали на 540 російських підприємств. Нприклад, на "Аерофлот", "РусДжет", "Авіакомпанія Сибір", "Газпром Авіа".
Автор: Ольга Музика