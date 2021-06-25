Хто підписуватиме контракт на газ, – у Кремлі відреагували на санкції проти Міллера

У Москві відреагували на те, що Україна продовжила санкції проти глави "Газпрому" Олексія Міллера. В Кремлі питають, хто тепер буде підписувати контракт на газ.

Москва здивувалась через введення санкцій. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Чому Псєков дивується

Пєсков стверджує, що дивно продовжувати санкції на тлі розмов про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. ЦІ кроки у Москві називають "обрубуванням хвостів перед зустріччю".

Україна зацікавлена в транзиті газу, але оголошує санкції щодо Міллера. А хто буде підписувати контракт?

– сказав Пєсков.

Що відомо про санкції