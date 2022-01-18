Хто сказав, що Путін має здоровий глузд, – Каспаров пояснив ультиматуми Москви

Росія ставить ультиматиму НАТО та намагається кинути під ноги США та всю Європу. Володимир Путін сподіваєьбмя, що зможе це зробити саме шляхом ультиматумів та шантажу.

Про це розповів відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він зауважив, що людина не може здорово мислити, перебуваючи при владі вже третій десяток років.

До теми Путін приступив до реалізації своїх страшних планів, – Каспаров

"Як оцінює Путін свої ультиматуми? Якщо мати здоровий глузд – звісно, їх прийняти неможливо. Однак хто сказав, що диктатор, який перебуває при владі десятки років, його має?" – сказав Каспаров.

Чому Путін Каспарову нагадує Гітлера

Опозиціонер згадав ситуацію 1939 року, коли Гітлер був шокований тим, що Англія і Франція оголосили війну за Польщу.

Він думав, мовляв, Чехословаччину здали, то чому не дають Польщу? Насправді диктатор втрачає абсолютне відчуття реальності. Гітлер був при владі тоді 6 років, а Путін – вже третій десяток років. Гаррі Каспаров Російський опозиційний політик

Він припустив, що поки Путіну все сходило з рук, він міг подумати, що і це зійде.

"Це – одна з версій, я не стверджую, що так і було. В цілому мені здається, що оцінка світу очима Путіна дуже викривлена, зважаючи на нескінченно довге перебуває при владі і ту інформацію, яку йому проціджують підопічні", – підсумував Каспаров.

Ультиматум Москви щодо НАТО

Росія вимагає "гарантій безпеки" від Альянсу, що він не розшириться на Схід. Фактично – що Грузія й Україна не стануть членами НАТО.

І хоч Джо Байден заявляв, що ніхто не може диктувати правила Альянсу, а в самому НАТО заперечили можливість виконання ультиматуму – Кремль не може заспокоїтись.

Москва зажадала письмової відповіді від НАТО щодо свого ультиматуму.

Цікаво – НАТО заперечує ультиматуми Путіна: дивіться відео

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