Російська Тихановська: хто така Дунцова та навіщо їй була участь у виборах

В Росії навесні 2024 року мають відбутися президентські вибори. Владімір Путін раніше заявив про свою готовність балотуватися і вже подав до ЦВК відповідні документи. Хоча "результати виборів" заздалегідь зрозумілі, все ж в Росії є ті, хто намагається скласти диктатору умовну конкуренцію на так званих президентських перегонах.

Одна з таких – Катєріна Дунцова. Це своєрідна "російська Тихановська", про що у розмові з 24 Каналом відзначила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.

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Невдала "опозиціонерка"

Катєріна Дунцова – провінційна журналістка з російського міста Ржев. Вона працювала на телебаченні та була депутатом Ржевської міської думи. У листопаді 2023 року заявила про намір балотуватися на президентських виборах як незалежний кандидат.

"Це спроба зробити з неї російську Тихановську. І спробувати реалізувати цей сценарій. Якщо подивитися по її біографії і образу, вона схожа", – зазначила Курносова.

Утім, довгограючої історії з балотуванням не вийшло. Днями стало відомо, що російська ЦВК відмовилася реєструвати ініціативну групу з висування Дунцової. Причиною цьому стали начебто 100 помилок у відповідних документах.

Представники ЦВК країни-окупантки іронічно додали, що в екскандидатки ще все попереду і "будь-який мінус можна перетворити на плюс". Натомість Дунцова заявила про намір оскаржити рішення в судовому порядку. Та це ще не все.

"За декілька днів до подачі документів до ЦВК, з'явилася інформація, що її підтримує Ходорковський (російський бізнесмен – 24 Канал). І він сам не сильно спростовує це. Ходорковський допомагав Дунцовій у її спробах зареєструватися", – додала російська опозиціонерка.

Чи вдасться Дунцовій оскаржити рішення – Ольга Дунцова зазначила, що в неї немає довгої політичної історії. І в Росії дуже просто налякати того, хто заважає, щоб більше ніде не було чутно про такого "політика".

Деякі експерти припускають, що поява такої "кандидатки" – робота адміністрації Путіна. Це може бути "спойлером" для диктатора і призвести до не дуже вигідних Кремлю подій.

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