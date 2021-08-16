Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан

Угруповання "Талібан" за кілька тижнів захопило практично всю територію Афганістану. Бойовики встановлюють у країні свої правила, у Кабулі вирує хаос. Наприклад, не працюють банки, банкомати та торгові центри. Вулиці міста порожні, бо люди бояться виходити з дому.

Важливо, що "Талібан" вже був при владі в Афганістані, однак його усунули під проводом США у 2001 році. Після цього угруповання поступово нарощувало вплив. Детальніше про те, хто такі таліби, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Таліби захопили владу в Афганістані та хаос в Кабулі: все, що відомо – фото, відео

Що таке "Талібан"

"Талібан" – це радикальне ісламістське угруповання. Мовою пушту звучить як "студенти". Цей рух з'явився на початку 1990 років на півночі Пакистану. Зокрема, коли з Афганістану вийшли радянські війська.

Таліби обіцяли відновити мир у пуштунських районах, що межують з Пакистаном та Афганістаном. Однак після цього прагнули запровадити сувору версію шаріату.

З південно-західного Афганістану бойовики швидко поширили свій вплив. У 1996 році вони захопили столицю Афганістану Кабул, поваливши режим президента Бурхануддіна Раббані.

Суворі звичаї "Талібану"

До 1998 року таліби контролювали майже 90% території Афганістану. Спочатку афганці вітали талібів. Це пояснювали тим, що угруповання мало успіхи у боротьбі з корупцією, стримуванні беззаконня, будівництвом доріг. Однак таліби також вирізнялись особливою суворістю. Наприклад, запроваджували публічні розстріли засуджених вбивць та перелюбників. Людям, яких визнали винними у крадіжці, ампутували частини тіла.

Чоловіків змушували відростити бороду, а жінок – носити бурку, яка повністю закриває тіло та обличчя.

Ба більше, таліби заборонили телебачення, музику та кіно, не схвалювали відвідування шкіл для дівчат віком від 10 років. Власне, тому талібів неодноразово звинувачували у порушеннях прав людини.



Таліби у Кабулі / Фото АР

До чого тут Пакистан

Попри те, що Пакистан заперечував свою роль у створенні "Талібану", міжнародна спільнота впевнена, що багато афганців, які приєдналися до руху, здобували освіту в релігійних школах Пакистану – медресе. До слова, коли таліби були при владі у Афганістані, їх визнали лише 3 країни: Пакистан, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Крім того, Пакистан був останньою країною, що припинила дипломатичні зв'язки з угрупованням.

Таліби дали притулок "Аль-Каїді"

Таліби привернули увагу всього світу після теракту у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, коли терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні. Тоді загинули майже 3 тисячі людей.

Бойовиків "Талібану" звинувачували у тому, що вони надали притулок для Усами бен Ладена та його руху "Аль-Каїда".

Операція в Афганістані

7 жовтня 2001 року військова коаліція США почала наступати в Афганістані. Відтак до грудня режим "Талібану" розвалився.

Попри це, тодішній лідер групи Мулла Мохаммад Омар, а також терорист Усама бен Ладен уникли полону.

Багато вищих керівників руху сховалися в пакистанському місті Кветта, звідки вони направляли талібів.

Таліби все одно розширювали вплив

Іноземних військ в Афганістані ставало все більше. Однак талібам вдалось поступово відновити, а потім навіть розширили свій вплив в Афганістані. Країну охопило насильство: були численні напади талібів на Кабул. У вересні 2012 року бойовики здійснили рейд на базу НАТО "Кемп Бастіон".

У серпні 2015 року таліби визнали, що понад 2 роки приховували смерть свого засновника мулли Омара. Через 2 місяці терористи обрали собі нового ватажка – муллу Ахтара Мансура. Тоді ж таліби захопили стратегічно важливе місто Кундуз.

Муллу Мансура вбили у травні 2016 року. Його замінив Хайбатулла Ахундзада, який і досі контролює "Талібан".



Ватажок "Талібану" / Фото з Вікіпедії

Мирна угода США та "Талібану"

У лютому 2020 року США уклали мирну угоду з "Талібаном". Її називали кульмінацією тривалих переговорів. Вона передбачала, що США мали 14 місяців, аби вийти з Афганістану

Афганські чиновники були неабияк стурбовані цими домовленостями. Попри це, президент США Джо Байден оголосив у квітні 2021 року, що всі американські війська покинуть країну до 11 вересня.

Що тепер відбувається в Афганістані