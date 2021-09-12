Хто ця загадкова жінка-олігарх, про яку говорив Данілов: Лещенко назвав прізвище

Олексій Данілов 11 вересня зробив резонансну заяву щодо олігархів. За його словами, в Україні зявилася перша жінка, яку можна до таких зарахувати.

Колишній народний депутат, а нині член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко прокоментував цю заяву секретаря РНБО. Зокрема, назвав прізвище ймовірної жінки-олігарха.

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Українська жінка-олігарх: хто це може бути

Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці, прокоментував заяву секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова про першу жінку-олігарха в Україні.

З високою часткою ймовірності можу стверджувати, що першою жінкою-олігархом може стати Галина Герега,

– заявив Лещенко.

Нагадаємо, 11 вересня під час спілкування з журналістами на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES) Данілов сказав, що олігархи в Україні – здебільшого чоловіча справа, але "вже є одна жіночка".

Імені секретар РНБО не назвав.

Хто така Галина Герега

Галина Герега та її чоловік Олександр Герега – власники мережі торгівельних центрів "Епіцентр".

У списку Forbes 2021 року вони посідають 6 місце серед найбагатших українців зі статками в 1,7 мільярда доларів.

Приблизно туди ж, на 8 позицію, подружжя поставив і журнал "Фокус", але статки оцінив у 1,2 мільярда.