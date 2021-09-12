Хто ця загадкова жінка-олігарх, про яку говорив Данілов: Лещенко назвав прізвище
Джерело:телеграм Сергія Лещенка
Олексій Данілов 11 вересня зробив резонансну заяву щодо олігархів. За його словами, в Україні зявилася перша жінка, яку можна до таких зарахувати.
Колишній народний депутат, а нині член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко прокоментував цю заяву секретаря РНБО. Зокрема, назвав прізвище ймовірної жінки-олігарха.
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Українська жінка-олігарх: хто це може бути
Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці, прокоментував заяву секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова про першу жінку-олігарха в Україні.
З високою часткою ймовірності можу стверджувати, що першою жінкою-олігархом може стати Галина Герега,
– заявив Лещенко.
Нагадаємо, 11 вересня під час спілкування з журналістами на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES) Данілов сказав, що олігархи в Україні – здебільшого чоловіча справа, але "вже є одна жіночка".
- Імені секретар РНБО не назвав.
Хто така Галина Герега
Галина Герега та її чоловік Олександр Герега – власники мережі торгівельних центрів "Епіцентр".
- У списку Forbes 2021 року вони посідають 6 місце серед найбагатших українців зі статками в 1,7 мільярда доларів.
- Приблизно туди ж, на 8 позицію, подружжя поставив і журнал "Фокус", але статки оцінив у 1,2 мільярда.
- Філя Жебровська ("Фармак").
- Ірина Чечьоткіна з чоловіком (Rozetka).
- Юлія Льовочкіна з братом ("Закарпаттяобленерго").
- І Наталія Бондарєва (Bayadera Group).