Контроль за тими, хто контролює: хто стежить за законністю дозволів на виїзд

Через російську агресію в Україні триває воєнний стан і мобілізація, які тимчасово обмежують право військовозобов'язаних громадян на виїзд за кордон. Існують винятки, коли виїжджати чоловікам все ж дозволяють, однак процес суворо контролюється.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, ким видаються дозволи на виїзд кордону та хто його контролює.

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Контроль здійснюють правоохоронці

Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам стосується, зокрема, волонтерів, водіїв, спортсменів, діячів культури та інших. Щодо волонтерів та водіїв, то такі оформляються Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями.

Щодо спортсменів, виїзд таких здійснюється за рішенням Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.

Контроль за відповідними рішеннями здійснюється різними правоохоронними органами, які проводять документарні перевірки з приводу охочих отримати дозвіл на перетин,

– констатує наявність проблеми Владислав Юрчак.

Втім, на практиці, як каже юрист, склалася ситуація, коли неодноразово під виглядом волонтерів і водіїв країну залишали особи, які не мали жодного відношення до цієї сфери.

Станом на сьогодні відповідні факти неодноразово були виявлені правоохоронними органами, за результатами чого на всій території країни відбувалися затримання, обшуки і т.д..

Найчастіше посадовим особам інкримінують службове підроблення, чи незаконне переправлення осіб через державний кордон України службовою особою з використанням службового становища.

Втім, на сьогодні відсутні реальні вироки, яким би встановлювали вину службовців у відповідних злочинах.

. Остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з'ясування усіх обставин і фактів.