Хто вбив Кеннеді? Для чого Трамп розсекречує архіви головної загадки XX століття в Америці

Конспірологія – одна з улюблених іграшок американців, а загадка вбивства президента Кеннеді – мабуть, одна з найулюбленіших тем. Чого тільки не розповідали та не вигадували.

Про одну з найтрагічніших сторінок історії США 20 століття написано сотні книг і знято десятки фільмів (від JFK Олівера Стоуна до 11/22/63 Стівена Кінга). Тривалий час документи розслідування залишалися секретними, це ще більше переконувало громадськість в існуванні "змов еліт" і підступах "глибинної держави".

Самопроголошений головний борець з горезвісним deepstate – 47-ий президент США Дональд Трамп просто не міг пройти повз такого розкішного приводу та одним із перших своїх виконавчих указів у новому старому статусі 23 січня 2025 року наказав відкрити архіви щодо розслідування вбивства Кеннеді, його брата Роберта Кеннеді, а ще – Мартіна Лютера Кінга, борця за права афроамериканців. Обидва були вбиті у 1968-му.

Що може принести довгоочікуване відкриття архівів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Для чого Трампу розсекречення архівів

Повне відкриття архівів щодо вбивства Кеннеді, відповідно до закону 1992 року, мало статися ще у 2017 році, проте тоді президент США (а це був Трамп) відклав це рішення до 2021, сховавшись за хитрою формулою, що шкода державі від розкриття документів перевищує суспільний інтерес.

У підсумку у 2021 році було оприлюднено лише копію та дублікати документів, відомі раніше. Різниця полягала в тому, що були розкриті імена, локації та номери соціального страхування, раніше сховані за легендарним чорним маркером. Утім, конспірологи їх і без того давно розкрили.

Тож архіви були розкриті лише частково (на майже 90%). Отже, нинішнє рішення для Трампа – це не лише загравання з електоратом, але й повернення боргів.

Вже понад 50 років після вбивств Президента Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого федеральний уряд не оприлюднив усі свої документи, пов'язані з цими подіями, для громадськості. Їхні сім'ї та американський народ заслуговують на прозорість і правду. У національних інтересах нарешті оприлюднити всі документи, пов'язані з цими вбивствами, без зволікань,

– мотиваційна частина указу президента Трампа про відкриття архівів у справах про вбивства Кеннеді та Кінга.

Що мають розкрити архіви

Тепер протягом 15 діб керівники спецслужб мають представити Трампу план щодо "повного та остаточного оприлюднення" документів та 45 діб – для оприлюднення медійних записів. Після чого архіви мають бути відкриті для всіх охочих.

Утім, на віднайдення сенсацій особливо не варто сподіватися. Бо це тонни бюрократичних звітів, написаних специфічною мовою, тобто довго й геть не зрозуміло. Приблизно як, загалом, непоганий, але дуже затягнутий та подекуди відверто нудний фільм Стоуна, який мав шалений успіх, коли вийшов. Та нині його не рятують ані Кевін Костнер в зеніті слави, ані розкішний Гаррі Олдман у ролі Лі Гарві Освальда, ані купа зірок Голлівуду першої величини, серед яких знайшлося місце навіть великому Джеку Леммону.

Цікаво, що саме цей фільм став каталізатором до ухвалення закону 1992 року про розкриття архівів не пізніше, ніж за 25 років. Тобто це чи не єдиний приклад, коли конспірологія зробила добру справу.

JFK – дивіться трейлер фільму Олівера Стоуна:

Більшість урядових документів по вбивству Кеннеді вже була оприлюднена ще в 1990-х. Також частина була розкрита в часи правління Трампа та Байдена. За повідомленням Національного архіву США, станом на кінець 2022 року архіви було розкрито на 98%, а наприкінці 2023 року адміністрація Байдена говорила про 99%.



За посиланням – звіт ЦРУ на 73 сторінки щодо розслідування вбивства Кеннеді.

Жоден із нових документів за цей час не став сенсацією, хоча цікаві моменти там були.

Зокрема, стало відомо, що Освальд після повернення з СРСР підтримував тісні контакти з КДБ і за два місяці до вбивства Кеннеді їздив на зустріч із кубинськими дипломатами та агентами радянської спецслужби до Мексики.



Лі Гарві Освальд / Фото AP

Утім, прямих доказів того, що саме комуністи віддали наказ вбити американського президента, немає.

Крім зафіксованих дзвінків "польського водія з посольства СРСР в Австралії", який попереджав за рік про підготовку до замаху, а згодом повідомляв, що в посольстві комуністи "пили водку" та підіймали тости за вбивство. Згодом австралійські спецслужби інформували, що ніяких "польських водіїв" у радянських дипломатів не існує, а надзвонював якийсь навіжений.

Також в документах є докази, що Освальд був "під ковпаком" ЦРУ, яке стежило за симпатиком комуністів. Зокрема, за Освальдом велося стеження під час згаданого вояжу до Мексики.



Під час цього вояжу Освальд декілька разів говорив, що було б непогано вбити Кеннеді. Проте оперативні заходи, схоже, здійснювалися лише за кордоном, тоді як у США спецслужби не вбачали в колишньому морпіху небезпеки. Отже, це в будь-якому разі потужний провал спецслужб, проте доказів того, що він був невипадковим, наразі немає ніде, крім фільму Олівера Стоуна та багатьох теорій змов.

Нині громадськість чекає на той самий "золотий" 1%. А це десь 3 – 4 тисячі документів. Очікується, що це будуть звіти про операції та розслідування ФБР і ЦРУ пізніших часів, тобто 70-х років.

Але навряд чи розкриття документів і записів зможе переконати прибічників теорій змов у тому, що вони помилялися, а відповідно – кожен залишиться при своїх переконаннях. Виграють від розкриття архівів науковці, літератори, сценаристи та автори трукрайм-подкастів, які точно матимуть матеріалу на кілька сезонів.

Також це дуже важливий крок для рідних і близьких вбитих політиків. Нагадаємо, що один із них – Роберт Кеннеді-молодший – має стати міністром охорони здоров'я в команді Трампа, заради чого навіть відмовився від деяких своїх конспірологічних переконань.

Кеннеді-молодший давно ставить під сумнів офіційні версії вбивства свого дядька, а також свого батька Роберта Ф. Кеннеді.



Роберт Кеннеді-молодший і Дональд Трамп / Фото AP / Ross D. Franklin

Головне про вбивство Джона Кеннеді

35-го президента США Джона Кеннеді було вбито в Далласі 22 листопада 1963 року. За офіційною версією (висновками так званої Комісії Воррена), це зробив вбивця-одинак Лі Гарві Освальд – колишній морський піхотинець із дивним набором відхилень на кшталт любові до СРСР та бажання будувати комунізм, який втік до Радянського Союзу, а згодом повернувся до США.

Самого Освальда 24 листопада 1963 року вбив у прямому ефірі власник місцевого нічного клубу Джек Рубінштейн (про нього також є окремий байопік – "Рубі").



Це вбивство побачили на власні очі мільйони американців, і ця подія, яка шокувала, додала ще більше конспірології.



Джек Рубі застрелив Лі Гарві Освальда, 24 листопада 1963 року / Фото Robert H. Jackson – Flickr / Лауреат Пулітцерівської премії з фотографії 1964 року

Згідно з найпопулярнішою "народною версією", за вбивством президента стоять широкі кола американських еліт (той самий deepstate, разом із ФБР, ЦРУ та іншими).

Також є варіанти, де ниточки тягнуться до єврейської чи італійської мафії, СРСР, Ку-клукс-клану і навіть Фіделя Кастро.

Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість американців не вірить, що Освальд був єдиним вбивцею.

Головне про вбивство Мартіна Лютера Кінга

Легендарного борця за громадянські права доктора Кінга вбив зі снайперської гвинтівки у квітні 1968 року прихильник ультраправих Джеймс Ерл Рей. Його затримали лише через кілька місяців у лондонському аеропорту Гітроу.

Рей спершу визнав свою вину, але через три дні відмовився від своїх слів. Згодом Рей пішов на угоду зі слідством і визнав свою вину, за що отримав 99 років в'язниці замість страти.

Вже за ґратами Рей багато разів заявляв про свою невинуватість та подавав численні запити на звільнення, які так і не були задоволені. Утім, Рей все ж вийшов на волю – він разом із групою інших ув'язнених втік з в'язниці у 1977-му, проте за три дні був схоплений і повернутий за ґрати.



За втечу злочинцю додали лише рік ув'язнення, який сукупно сягнув 100 років.

Джеймс Ерл Рей помер у в'язниці в місті Нешвілл за 30 років і 19 днів після вбивства Мартіна Лютера Кінга.

Це вбивство породило також кілька теорій змов. Прихильники Кінга не вірять у те, що це був вбивця-одинак і говорять про широку змову, натомість прибічники альт-райтів розповідають про "підставу" та "сакральну жертву".



3 квітня 1968 року преподобний доктор Мартін Лютер Кінг-молодший (по центру) стоїть з преподобними Джессі Джексоном (ліворуч) і Ральфом Абернаті на балконі мотелю "Лоррейн" у Мемфісі, штат Теннессі. Того вечора Кінг виголосив свою промову "Вершина гори", в якій згадав про погрози вбивством, що надходили на його адресу. Наступного вечора він був убитий на балконі білим чоловіком (Рей) з гвинтівкою / Фото AP

Головне про вбивство Роберта Кеннеді

Рідного брата Джона Кеннеді та кандидата в президенти США Роберта "Боббі" Кеннеді було вбито у Лос-Анджелесі 5 червня 1968 року (цій трагічній події присвячено фільм-альманах Еміліо Естевеса "Боббі").



Агітація кампанія Кеннеді в Лос-Анджелесі, 1968 рік / Фото Еван Фрід, особиста колекція

За офіційною версією, це зробив палестинець Серхан Серхан, він досі живий і нині відбуває довічний строк, який йому дали замість початкової смертної кари.

Серхан Серхан на фото тоді й зараз

Попри те, що було вдосталь свідків вбивства, ця смерть також породила чимало теорій змов, головним їх адептом є рідний син Роберта Кеннеді, вже згаданий Роберт Кеннеді-молодший.



Апогеєм його "боротьби" стали відвідини вбивці батька у в'язниці та гучна заява, що він не вірить у те, що Серхан вбивця, і навіть неодноразово писав листи до губернатора Каліфорнії про помилування злочинця.

Щоправда, щоразу отримував відмову. Інші шестеро дітей Роберта Кеннеді конспірологічних теорій свого брата не поділяють і натякають на неадекватність родича. Варто визнати, що той своїми іншими заявами про недоцільність щеплення та діяльність черв'яка у власній голові регулярно дає підстави так вважати.