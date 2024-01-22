Хто насправді вдарив по Донецьку: фронтовий аналіз від Світана

Україна чітко заявила ворогові, що знищуватиме всі легітимні військові цілі на тимчасово окупованих територіях. Сили українських спецоперацій точково майстерно працюють на знищення військових потужностей ворога без жодної шкоди для цивільного населення.

Однак днями окупаційна влада заволала по удар по центру міста Донецьк, де розташований ринок "Меркурій". Хто це зробив насправді і навіщо у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

Детальніше В Донецьку під обстріл потрапив ринок: велика кількість загиблих і поранених

Ситуація на Донецькому фронті

Біля Авдіївки продовжуються важкі бої. На півдні від міста фактично зараз "сіра зона". Військові аналітики зауважують, що на околицях Авдіївки, біля ресторану "Царське полювання" була помічена російська техніка.

Світан рохзповів, що цей комплекс розташований досить далеко від Авдіївки. Там був розміщений один з укріпрайонів ЗСУ. Його утримували і зараз продовжують утримувати з допомогою дальніх засобів ураження.

Якщо росіяни туди підійшли, отже лінія оборони перемістилася ближче до Авдіївки. Особливо після того, як росіяни розбили і зайняли промзону,

– зауважив військовий аналітик.

На Донецькому фронті зафіксовані також зміни неподалік Старомайорського. В напрямку села Завітне Бажання ЗСУ змогли вибити росіян із кількох вогневих позицій.

Світан назвав це тактичними успіхами нашого війська. Зараз для них головне завдання — зводити фортифікаційні споруди і займати кращі місця для оборони.

Хто і навіщо ударив по Донецьку

21 січня стався приліт по ринку в тимчасово окупованому Донецьку. Окупаційна влада заявляла про різну кількість загиблих. Водночас російські пабліки заволали, що варто терміново скликати Радбез ООН.

Українська сторона заявила, що жодного стосунку до таких терористичних актів не має і це справа рук самого ворога. Адже Донецьк – це Україна і там живуть українці. ЗСУ знищують тільки легітимні військові цілі.

Полковник в запасі розповів, що росіяни використовують так звані "блукаючі міномети", ще з часів АТО. Подібні завдання отримують російські грушники, заходять з посадок неподалік міста і починають обстрілювати Донецьк. Спочатку використовували переважно 82-мм міномети, потім перейшли уже й на обстріли артилерію.

На переконання Світана, в Донецьку зараз залишилися переважно люди, які чекають українську армію, а росіяни, які тимчасово заїжджали, вже давно за Уралом. Тому їхня терористична влада намагається чинити геноцид і на тимчасово окупованих територіях.

Ця програма планувалася під виступ Сєргєя Лаврова на Радбезі. До таких подій підготовка починається за кілька тижнів. Отже, перед приїздом Лаврова потрібно було дати йому якийсь механізм, аби ще раз спробувати очорнити українську армію,

– пояснив військовий експерт.

У Донецьку також навала дронів

Уже згодом з’явилася інформація, що дрони атакували критичну інфраструктуру окупантів в Донецьку та Макіївці.

Полковник в запасі пояснив, щоб по трасі з Донецька до Маківки розташовано дуже багато військових об'єктів. Уже там, на Чайкінському кільці, було кілька влучних ударів по воєнній інфраструктурі з допомогою HIMARS. Там до того ж розташовані командні пункти росіян, військові частини.

Імовірно цілили переважно в ці військові частини ворога, але зачепили і ту інфраструктуру, яка їх живить,

– резюмував Світан.