"Терористи": Путін відкинув припинення вогню та зустріч із Зеленським

Російський диктатор 4 червня виступив із заявами про війну в Україні. Але все, що він сказав, є неправдивим, наче у кривому дзеркалі. Деталі передає 24 Канал.

Володимир Зеленський 4 червня сказав: готовий зустрітися з Путіним. Але спершу Росія має припинити вогонь.

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Що сказав Путін про війну та зустріч із Зеленським

Про що говорити в цих умовах, хто взагалі веде переговори з терористами,

– так висловився Путін про пропозицію Зеленського.

Як аргумент, він звинуватив Україну в терактах на залізниці. Мовляв, ДТП із потягами у Брянській і Курській областях підлаштував Київ.

Але самі ж росіяни дуже швидко змінили формулювання "диверсія" на інше. На сайті Слідчого комітету Росії з'явилося пояснення, де немає слів про теракти.

Про це Путін, звісно, не сказав. Тобто в Росії ліва рука не знає, що робить права.

Важливо: заява Путіна стосується і пропозиції України про припинення вогню. Господар Кремля заявив, що не буде "заохочувати терористів", адже Київ використає паузу "для накачування західною зброєю". А ще дуже цікаво, що Путін нічого не сказав про атаку по стратегічній авіації і Кримському мосту. Можна припустити, що він визнає літаки Ту та незаконну конструкцію в Чорному морі легітимними військовими цілями.

Інші заяви Путіна про війну в Україні та мирні перемовини:

"Побоювання Росії, що нелегітимний режим у Києві перероджується у терористичну організацію, підтверджуються ударами по цивільних". Так, ніби це Зеленський понад 25 років при владі, ніби це в Росії щодня гинуть сотні людей від ударів по центру міст .

"Спонсори Києва є пособниками терористів". Так, ніби злочини Росії в Україні не фінансують Іран, КНДР і Китай.

"Україні мир не потрібен, влада для київського режиму важливіша за людей". Так, ніби це Україна обманом вербує купу людей за кордоном і заманює на службу людей з депресивних районів.

"Київська влада не має елементарної політичної культури, дозволяючи собі прямі образи на адресу тих, з ким намагаються домовитися".

Останнє просто феєричне. Це не в Україні діють Мєдвєдєв, Захарова і Лавров, які в кожній своїй заяві плюються лайкою та погрожують іншим країнам.