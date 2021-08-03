Хто виконуватиме обов'язки прем'єра у разі відсутності Шмигаля: уряд визначив людину
3 серпня 2021 , 16:21Читать новость на русском
Джерело:постанова уряду
Якщо буде відсутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, замість нього працюватиме перший віцепрем'єр Олексій Любченко. Власне, він тоді виконуватиме обов'язки Шмигаля.
Кабмін вніс зміни до переліку питань, що належать до компетенції віцепрем’єр-міністрів. Відповідну постанову опублікували на сайті уряду.
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Як було раніше
Раніше обов'язки Шмигаля мав виконувати віцепрем'єр Олексій Резніков. Річ у тім, що в уряді не було першого віцепрем'єра.
Що буде у компетенції Любченко
Кабмін також визначив питання, які перебуватимуть в компетенції Любченка:
- економічного та соціального розвитку,
- торгівлі,
- державної інвестиційної політики,
- зовнішньоекономічної політики,
- розвитку підприємництва,
- державно-приватного партнерства, державних закупівель,
- експортного контролю,
- контролю за цінами, регуляторної політики,
- рекламної діяльності,
- туризму.
Також чиновник займається питаннями управління паливно-енергетичним комплексом і енергетичної безпеки держави, охорони навколишнього природного середовища.Зверніть увагу! У травні Любченка призначили першим віцепрем'єром – міністром економіки. Перед тим він був главою Державної податкової служби. У червні політика ввели до складу Ради національної безпеки та оборони України.