Зайшли "поколотити понти", а довелося бігти: хто в Росії вирішив знищити армію

Владімір Путін разом зі спецслужбами вирішили, ймовірно, знищити російську армію й поставили неможливе завдання – захопити всю Україну. Так російська ФСБ просто підставила міноборони Росії.

Так у коментарі 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він вважає, що російські генерали пропонували захопити лише Донбас, адже у росіян тоді вистачало на це сил та засобів.

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"Оскільки російська армія, особливо після сирійської війни, сильно піднялася і в політичному ставленні в самій Росії, вони "прибили та знесли", скажімо, "з рівня прийняття рішень" спецслужби", – сказав він.

Через це, припускає льотчик-інструктор, "ФСБ разом з Путіним вирішили знести армію в нуль".

Підстава від спецслужб

Світан переконаний, що нині російські генерали розуміють, що це підстава від спецслужб.

А от політична команда, яку давав вже Путін... у нього базисом була все ж таки зрада тих "інфільтрованих" облич російського ФСБ в наших владних структурах. Зрада та меркантильна складова наших політиків,

– розказав полковник запасу ЗСУ.

Він вважає, що Путіна на це наштовхнув його кум – Віктор Медведчук.

"Він же тут всіх купував на всі сторони, на російські гроші, путінські. Хоча, я так розумію, що собі трохи залишив, не всіх купив", – заявив льотчик-інструктор.

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"Поколотити понти"

Він зауважив, що, ймовірно, весь цей спектр прийняття рішень і наштовхнув російських генералів намагатися виповнити це рішення. Мовляв, їм поставили завдання – "не напасти на країну чи розгромити армію, а зайти й поколотити понти кілька днів в Україні".

"Ці понти зіткнулися з нашою армією, з нашим народом, який вже озвірився й зрозумів, що будуть продовжуватися кошмари. І їх просто розірвали на шматки", – додав Роман Світан.

Через це російській армії й довелося "бігти" з більшої частини захоплених територій, вважає військовий експерт.

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