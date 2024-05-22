"Полетимо без візи": як працює секретний підрозділ "Код 9․2", який запускає дрони в Росію

Журналісти CNN побували у Харківській області та висвітлили роботу підрозділу безпілотників "Код 9.2" 92 штурмової бригади. Бійці встановили рекорд – 24 запущені дрони за ніч.

Західні ЗМІ стверджують, що Україна перемагає у ракетно-дроновій війні. Адже російська ППО не може відбити атаки, особливо в Криму.

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Як запускають дрони в Росію

Запуск безпілотників через кордон – ризикована справа. Раніше військові працювали під Бахмутом. На Харківщині ж густе листя, відсутність фіксованої лінії фронту і ще ближче до Росії. Тому є небезпека від розвідувальних груп.

А ще окупанти постійно запускають розвідувальні дрони типу "Орлан". Якщо виявлять рух – накриють це місце артилерією чи завдадуть авіаударів.

Доки група запускала дрон, її двічі переривали обстріли. Від "Орлана" можна тільки сховатися і чекати, доки він пролетить.

Бійці почали роботу в сутінках, щоб не бути поміченими. А також щоб не розвантажувати обладнання у темряві. Вони запускали дрони Vampire.

І навіть встановили рекорд за кількістю вильотів "Вампірів" за одну ніч – 24. Один із дронів замінував дорогу. Наступного дня на ній підірвалися броньована машина й автомобіль.

Захисники вказали на екран дрона – мовляв, ці поля – вже Росія. І пожартували: можемо поїхати без візи.

Хто працює пілотом БпЛА

Батьки одного з воїнів, Артема, живуть на Харківщині.

Протягом 18 місяців він обманював їх, кажучи, що перебуває на мирному блокпосту, тоді як насправді воював на передовій. Тепер вони знають, що він поруч, і відчуття того, що він воює за свій справжній дім, не дає йому спокою,

– пишуть медійники.

Інший боєць, Саша, задовго до початку війни працював із Зеленським. Тоді він ще не балотувався в президенти.

Журналісти влучно зауважили: навряд чи хтось із російських військових близько знає Путіна.

Україна модернізувала дрони Sea Baby

І не просто модернізувала, а вже випробувала в бою на Кінбурнській косі. На що здатні морські БпЛА, оснащені системою залпового вогню "Град", – читайте тут.