Хто є головним можливим наступником путіна: російський опозиціонер назвав прізвище

В світі продовжують обговорювати кандидатів на місце путіна. Експерти звертають увагу на дії медвєдєва, який постійно пише якісь дурниці у соцмережах. Та все ж, трон путіна може зайняти зовсім інший кандидат.

Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Він жартує, що медвєдєв може бути лише правонаступником пляшки алкоголю, яку він п’є.

До теми Як тільки путін "впаде", режим кадирова одразу лусне, – політолог назвав причини

На його думку, мєдвєдєв просто хоче нагадувати про своє існування путіну.

Адже він був головним ймовірним наступником путіна. Але зараз з’явився кирієнко, через що медвєдєв дуже сумує,

– зазначив Пономарьов.

Хто займе місце путіна в росії

Російський опозиціонер вважає, що також на місце путіна претендує мішустін, адже він зараз прем'єр-міністр, і завжди саме ця особа вважає наступником президента.

"Але путін не вибере мішустіна. Водночас фігура кирієнка – це дуже ймовірно. А медведєв тоді залишиться в резерві", – наголосив він.

На питання ведучого, чи може це місце зайняти кадиров чи собянін, Пономарьов відповів, що кадиров точно ні, адже він чеченець, а собянін не має політичного впливу та скептично налаштований до війни проти України, тому не зможе виконувати ці обов'язки.

Пономарьов про наступників путіна: відео 24 каналу



Цих політиків вже обговорювали як наступників путіна

До слова, найближче оточення Путіна та еліта в широкому сенсі вкрай незадоволені тим, що відбувається, і особливо тим, куди росія рухається. Тож, ймовірно, путіна таки замінять.

Експерти ще в травні назвали імена 3 можливих наступників путіна: