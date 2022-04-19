Хто злив Медведчука та чому Путін вчинить з ним, як Сталін із сином, – інтерв'ю з експертом

Затримання Віктора Медведчука стало найгарячішою новиною останніх днів. Воно й не дивно, адже головного провідника ідеології "русского міру" вистежували понад місяць після його втечі з-під домашнього арешту.

Про те, як зрадника зрадили зрадники, як пов'язане затримання Віктора Медведчука та допит Владислава Суркова, про крах ідеологічної платформи вторгнення та безвідмовну дію "закону бумеранга" – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Злив та затримання Медведчука

Медведчука міг підставити хтось зі своїх?

Його вистежували три тижні і, за моїми даними, затримання відбулося в Одесі. В котеджному містечку Совіньон. Місце знаходження Медведчука могли повідомити його соратники чи партнери.

Тут простежується дуже цікавий момент: "кума" вистежували три тижні. Приблизно три тижні тому росіяни втекли з Київської області. Одразу ж після цього, за три тижні до того, як спіймали головного проросійського політика в Україні, всі його колишні поплічники різко змінюють риторику. Вони починають займати проукраїнську позицію.

Медведчука могли здати свої ж / Фото Getty Images

Ми з моїми аналітиками вважаємо, що у Кремлі побачили всю безперспективність плану із захоплення влади в Києві через відсутність заздалегідь підготовленої належної ідеологічної платформи. Люди тут просто не сприймають ідею "русского міра".

У Москві ж не планували окуповувати нашу країну, а реалізувати кримський сценарій. За фактом – фізичне поглинання. Але ж неможливо провести анексію, коли в державі, яку ти хочеш захопити, практично всюди щоденно відбуваються проукраїнські мітинги.

Як на тлі цих мітингів проводити референдум на зразок кримського? Жодного шансу на його успіх немає.

Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки / Фото надано автору

Спираючись на рапорти російської агентури про відсутність сприятливого ідеологічного підґрунтя та російського підпілля, Москва зрозуміла, що на ідеологічному фронті вона зазнала поразки.

Тому відбувся відступ з-під Києва і здача Медведчука. Просто злив інформації про його можливе місце перебування. Далі вже наші спецслужби цей злив підхопили або у когось перехопили й спрацювали, як належить.

Інше питання в тому, чому цю саме ідеологічну платформу ніхто не заклав? Всі гроші, виділені на цю справу, просто розікрали особи, яким було доручено створити всі необхідні умови для того, щоб російська влада тут прижилася.

Зрештою, якби Путін хотів забрати Медведчука до себе, то давно б уже це міг зробити. Трьох тижнів було цілком достатньо для перевезення опального лідера ОПЗЖ до Росії.

Актуально Медведчук уже почав "здавати" людей, – експрем'єр Гончарук

Провал плану Путіна щодо України та допит Суркова

В експертних колах ходить інформація про те, що затримання Медведчука та Суркова якось між собою пов'язані. Якщо це так, то яким саме чином?

Мені відомо, що його поки не затримували. Так, у Суркова проводили обшуки. Згодом він був викликаний на допит. Слідчі дії щодо колишнього поплічника Путіна провели якраз через провал підготовки ідеологічного фундаменту для вторгнення.

Ця невдала підготовка велася за рік після ухвалення рішення про початок повномасштабної війни проти України. Остаточно ухвалене воно було 2020-го року, а підготовку Сурков мав провести в рік, що уже минув. На цей час про затримання жодної інформації немає.

Чому всі колишні ідеологічні побратими відцуралися Медведчука?

В ОПЗЖ завжди існував поділ на дві групи: Бойка-Льовочкіна та Медведчука-Рабіновича. Ці угруповання постійно між собою конфліктували. У них була стратегічна рада партії, на якій вони повинні були знаходити консенсусні рішення того чи іншого питання, але замість цього постійно вели внутрішньопартійну боротьбу між собою.

Зараз група Бойка-Льовочкіна планує створювати новий політичний проєкт.

Безпека Медведчука та реакція Москви на його затримання

Де спійманому утікачеві буде безпечніше: в українській в'язниці чи на російській волі?

Думаю, що у нас йому буде безпечніше. Тому, що в Російській Федерації з ним може щось трапитися. Якийсь інсульт або інфаркт. Він там відповідатиме життям за ідеологічну поразку росіян. Його зроблять крайнім. В українських місцях позбавлення волі він, як мінімум, буде живий-здоровий.

Експерт впевнений, що Медведчуку безпечніше бути в українській в'язниці / Фото СБУ

Поясніть, звідки така двозначна реакція Москви на затримання кума Путіна? З одного боку Пєсков каже, що "він – не наш", а з іншого – Мєдвєдєв погрожує, мовляв, тільки спробуйте щось Медведчуку заподіяти.

Потрібно розуміти, що Пєсков – це голос Путіна, Мєдвєдєв та ще Володін конкурують між собою за роль владного центру, якщо відбуватиметься транзит влади. Якщо влада змінюватиметься і Путін ітиме у відставку, будуть формуватися нові центри сили. Не обов'язково хтось із них буде спадкоємцем. В такий спосіб і Володін, і Мєдвєдєв показують свою відданість президенту.

Цей табір "топить" за Медведчука тому, що він – кум Путіна. Однак до уваги треба брати тільки те, що говорить Пєсков, адже його вустами промовляє господар Кремля. Ситуація з Медведчуком є показовою. Ми ще побачимо, як загинуть усі, хто був причетний до того, що Путін припустився найфатальнішої помилки у своєму житті – напав на Україну.

Обмін Медведчука – це утопія чи реальність?

Теоретично це можливо. Питання тільки в тому, за яких умов. Зараз триває війна, тому говорити поки рано. Можемо з вами лише змоделювати ситуацію.

До прикладу, росіяни можуть захопити чергову атомну станцію і висунути нам вимогу: віддайте нам Медведчука, або ми вам влаштуємо екологічну катастрофу на пів Європи. Тобто обміняти його на нашу екологічну безпеку.

Мій прогноз наступний: Путін вчинить зі своїм кумом так, як свого часу Сталін вчинив із власним сином Яковом Джугашвілі. Коли німці запропонували радянському генсеку обміняти сина на німецького генерала, червоний вождь сказав: "Я генералів на рядових не міняю".

Путін може "відшити" свого кума / Фото Getty Images

Стус на тому світі зараз посміхається?

Навряд чи, бо в Україні війна. А якщо питання стосується Медведчука, то можу тільки сказати, що за всі вчинки рано чи пізно доводиться відповідати. Закон бумеранга ніхто не скасовував. Як би ти його далеко від себе не відкидав, він повернеться рано чи пізно.

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