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Хто більше шкодує про секс на одну ніч – жінки чи чоловіки: дослідження

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Хто більше шкодує про секс на одну ніч
Хто більше шкодує про секс на одну ніч / unsplash

Група психологів з Норвезького університету разом із психологом Девідом Бусом з Техаського університету провела дослідження з метою з'ясувати, хто більше шкодує про статеві стосунки на одну ніч – чоловіки чи жінки.

Згідно з опитуванням (участь в якому взяли більше 700 чоловіків та жінок, які мали секс на першому побаченні), жінки шкодують більше про подібний сексуальний досвід, аніж чоловіки.

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Зокрема, майже 50% опитаних жінок зізналися, що відчували розкаяння після випадкового сексу. Серед чоловіків шкодувала про це всього лише близько 30%.

Крім того, дослідження показало, що чоловіки набагато частіше жалкують про те, що відмовилися від випадкового сексу. 43% чоловіків не жалкували про своє рішення не вступати в сексуальні відносини з малознайомою жінкою. У свою чергу, більше 80% жінок відзначили, що були задоволені тим, що відмовилися від сексу на одну ніч. Вони зізналися, що відчули полегшення при думці про те, що їм вдалося уникнути випадкового сексу з малознайомим партнером.

Теги: LifeStyle Здорове життя Секс соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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