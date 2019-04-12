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      Хто допоміг людству побачити перше фото чорної діри та як це відбувалося: приголомшливі фото

      1953 Читать новость на русском
      Чорна діра Sagittarius A*
      Чорна діра Sagittarius A* / Фото з соціальних мереж

      Вперше в історії астрономам вдалося отримати чітке зображення чорної діри. Цю вражаючу світлину науковці оприлюднили в середу, 10 квітня.

      Перше фото чорної діри

      Після двох років кропіткої праці астрономам вдалося отримати перше фото чорної діри, що має назву Sagittarius A*. Вона розташована в центрі нашої галактики та важить у чотири мільйони разів більше за Сонце. 

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      Також відомо, що Sagittarius A* розташована на відстані понад 500 мільйонів трильйонів кілометрів, а це 50 мільйонів світлових років від Землі.

      Ця чорна діра одна з найважчих чорних дір, які існують. Це абсолютний монстр, важкоатлет, чемпіон чорних дір у Всесвіті,
      – зазначив професор Хейно Фальке з Університету Радбуда в Нідерландах.

      Вперше в історії показали зображення чорної діри: відео на 40:37

       

      Як вчені отримали зображення

      Зображення було зроблене завдяки глобальній мережі обсерваторій Event Horizon Telescope і представлене одночасно астрономами з низки країн, а саме США, Бельгії, Японії, Данії, Китаю, Чилі та Тайваню.

      Вчені використали вісім найпотужніших телескопів планети, кожен з яких спостерігав за чорною дірою з різних точок світу. Згодом дані об'єднали і отримали зображення чорної діри.

      До того ж, їм вдалося простежити та зафіксувати горизонт подій, тобто межу чорної діри, яка є точкою неповернення. Об'єкти, потрапляючи у цю область, вже не здатні вийти за її межі.

      Хто працював над цим проектом

      У дослідженні брали участь понад 200 вчених, але справжньою зіркою соцмереж стала 29-річна Кеті Боумен. Саме її фото, зроблене у момент, коли спеціалістам нарешті вдалося отримати фінальне зображення чорної діри, зібрало більш як 30 тисяч вподобань. 

      Вона займалася створенням алгоритму, який мав перетворити дані з кількох телескопів в єдине зображення. Над ним вона працювала ще з 2016 року під час аспірантури у Массачусетському технологічному інституті.

      Попри зростаючу популярність сама Боумен наполягає, що такої великої уваги заслуговує не лише вона, а й усі її колеги, які працювали над проектом.

      Жоден із нас ніколи б не зробив все це сам. Все зійшлося докупи завдяки багатьом різним людям, що мають дуже різний бекграунд. Ми – сплав астрономів, фізиків, математиків, інженерів – це саме те, що потрібно для того, аби досягти того, що колись здавалося неможливим, – сказала Боумен в інтерв'ю CNN.

      Варто зазначити, що за допомогою цього дослідження вчені зможуть краще зрозуміти природу космічних тіл, а також перевірити загальну теорію відносності, теорії квантової механіки тощо.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Космос дослідження
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