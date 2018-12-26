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      Хто допоможе Порошенку вийти у другий тур виборів-2019: неочікувана схема

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      Хто допоможе Порошенку вийти у другий тур виборів-2019
      Хто допоможе Порошенку вийти у другий тур виборів-2019 / Фото з відкритих джерел

      Завдяки останнім соціологічним опитуванням щодо президентських виборів можна простежити, що рейтинги чинного президента України Петра Порошенка не є стабільними. Однак у нього є вже певна схема, яку він використає у виборах-2019.

      Про це у програмі "Що це було?" депутат Сергій Лещенко.

      Читайте також: Скільки українців незадоволені роботою президента та парламенту: результати опитування

      "У Порошенка для старту є вже голоси, які ми не враховуємо. Це адміністративний ресурс, а саме тюрми, лікарні, бюджетники на яких будуть тиснути, аби вони голосували за чинну владу. Ці декілька відсотків якраз можуть бути тим бонусом вирішальним, який допоможе Порошенку вийти у другий тур", – заявив Лещенко.

      Нардеп пригадав, що Петро Порошенко не вперше буде використовувати цю технологію. Адже у 1998 році він, коли обирався в українських парламент та балотувався за Вінницьку область, переміг мажоритарку з перевагою лише всього 58 голосів. З'ясувалося, що ця невеличка перевага Порошенку була гарантована завдяки тюрмам та виправним закладам на територіях його виборчого округу.

      ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ-2019: МАТЕРІАЛИ 24 КАНАЛУ

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 27 грудня 2018 року

       

      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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