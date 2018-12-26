Хто допоможе Порошенку вийти у другий тур виборів-2019: неочікувана схема

Завдяки останнім соціологічним опитуванням щодо президентських виборів можна простежити, що рейтинги чинного президента України Петра Порошенка не є стабільними. Однак у нього є вже певна схема, яку він використає у виборах-2019.

Про це у програмі "Що це було?" депутат Сергій Лещенко.

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"У Порошенка для старту є вже голоси, які ми не враховуємо. Це адміністративний ресурс, а саме тюрми, лікарні, бюджетники на яких будуть тиснути, аби вони голосували за чинну владу. Ці декілька відсотків якраз можуть бути тим бонусом вирішальним, який допоможе Порошенку вийти у другий тур", – заявив Лещенко.

Нардеп пригадав, що Петро Порошенко не вперше буде використовувати цю технологію. Адже у 1998 році він, коли обирався в українських парламент та балотувався за Вінницьку область, переміг мажоритарку з перевагою лише всього 58 голосів. З'ясувалося, що ця невеличка перевага Порошенку була гарантована завдяки тюрмам та виправним закладам на територіях його виборчого округу.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 27 грудня 2018 року