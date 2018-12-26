Хто допоможе Порошенку вийти у другий тур виборів-2019: неочікувана схема
Завдяки останнім соціологічним опитуванням щодо президентських виборів можна простежити, що рейтинги чинного президента України Петра Порошенка не є стабільними. Однак у нього є вже певна схема, яку він використає у виборах-2019.
Про це у програмі "Що це було?" депутат Сергій Лещенко.
Читайте також: Скільки українців незадоволені роботою президента та парламенту: результати опитування
"У Порошенка для старту є вже голоси, які ми не враховуємо. Це адміністративний ресурс, а саме тюрми, лікарні, бюджетники на яких будуть тиснути, аби вони голосували за чинну владу. Ці декілька відсотків якраз можуть бути тим бонусом вирішальним, який допоможе Порошенку вийти у другий тур", – заявив Лещенко.
Нардеп пригадав, що Петро Порошенко не вперше буде використовувати цю технологію. Адже у 1998 році він, коли обирався в українських парламент та балотувався за Вінницьку область, переміг мажоритарку з перевагою лише всього 58 голосів. З'ясувалося, що ця невеличка перевага Порошенку була гарантована завдяки тюрмам та виправним закладам на територіях його виборчого округу.
-
26 груд 2018Актори та шоумени в політиці: які шанси на успіх?
-
-
21 груд 2018Вибори президента: що потрібно знати українцям?
-
12 груд 2018Президентом України може стати "темна конячка"
-
-
Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 27 грудня 2018 року