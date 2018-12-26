Кто поможет Порошенко выйти во второй тур выборов-2019: неожиданная схема

Благодаря последним социологическим опросам относительно президентских выборов можно проследить, что рейтинги действующего президента Украины Петра Порошенко не стабильные. Однако у него есть уже определенная схема, которую он использует на выборах-2019.

Об этом в программе "Что это было?" говорил депутат Сергей Лещенко.

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"У Порошенко для старта есть уже голоса, которые мы не учитываем. Это административный ресурс, а именно тюрьмы, больницы, бюджетники на которых будут давить, чтобы они голосовали за действующую власть. Эти несколько процентов как раз могут быть тем бонусом решающим, который поможет Порошенко выйти во второй тур", – заявил Лещенко.

Нардеп вспомнил, что Петр Порошенко не впервые будет использовать эту технологию. Ведь в 1998 году он, когда избирался в украинский парламент и баллотировался по Винницкой области, победил в мажоритарке с перевесом всего 58 голосов. Выяснилось, что это небольшое преимущество Порошенко было гарантировано благодаря тюрьмам и исправительным учреждениям на территориях его избирательного округа.