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      Хто куди: плани клубів УПЛ під час зимових канікул

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      Плани клубів УПЛ на зимових канікулах
      Плани клубів УПЛ на зимових канікулах / ФФУ

      Клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) пішли на зимову перерву. Однак відпочивати клуби найвищого футбольного дивізіону України будуть недовго. До вашої уваги плани команд УПЛ на зимових канікулах.

      "Шахтар"

      ФК Шахтар

      Дата виходу з відпустки: 8 січня;

      Збори: 20-26 січня – Туреччина, 29 січня-7 лютого – Туреччина;

      Спаринги: 7 матчів;

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      Команда Паулу Фонсеки виходить із відпустки 8 січня. Чемпіон України буде готуватися до другої частини сезону в Туреччині. Помаранчево-чорні проведуть два збори в Белеку. Перший етап підготовки проходитиме з 20-го по 26 січня, другий – із 29 січня по 7 лютого. У планах команди сім контрольних матчів: два – на першому зборі й п'ять – на другому.

      "Динамо"

      ФК Динамо

      Дата виходу з відпустки: 11 січня;

      Збори: 13-26 січня – Іспанія, 30 січня-13 лютого – Іспанія;

      Спаринги: 9 матчів;

      Разом гравці "Динамо" зберуться після відпустки 11 січня. Розділені на дві групи, 11-го та 12 січня вони пройдуть медобстеження. Також у ці дні в програмі команди — легкі втягувальні тренування й заняття в тренажерному залі. 13 січня вранці команда вирушить до іспанської Марбельї, де традиційно проводить підготовку в зимовий період. В Іспанії "біло-сині" проведуть два тренувальні збори: перший — із 13-го по 26 січня, другий — із 30 січня по 13 лютого.

      "Олександрія"

      ФК Олександрія

      Дата виходу з відпустки: 10 січня;

      Збори: з 22 січня – Туреччина;

      Спаринги: 5 матчів;

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      Третя команда поточного чемпіонату завершить відпустку 10 січня. Підготовку буде розбито на кілька етапів: перший олександрійці проведуть удома, а 22 січня вирушать до Туреччини. Олександрійці планують зіграти п'ять матчів.

      "Зоря"

      ФК Зоря

      Дата виходу з відпустки: 14 січня;

      Збори: 20 січня-3 лютого – Туреччина, 7-21 лютого – Туреччина;

      Спаринги: 8 матчів;

      У підопічних Юрія Вернидуба відпустка триватиме трохи більше місяця. Команда збереться разом 14 січня і втягувальний збір проводитиме в Запоріжжі до 20-го числа. У цей день луганці вирушать до Туреччини, де стартує їхній перший навчально-тренувальний збір (20 січня – 3 лютого). Після трьох днів відпочинку 7 лютого команда відправиться на другий турецький збір, який триватиме до 21 лютого включно. У Туреччині "Зоря" зіграє контрольні матчі 24-го, 27-го, 30 січня, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го й 19 лютого.

      "Ворскла"

      ФК Ворскла

      Дата виходу з відпустки: 8 січня;

      Збори: 14-29 січня – Туреччина, 31 січня-14 лютого – Туреччина,

      Спаринги: не повідомляється;

      У полтавської "Ворскли" після виходу з відпустки (8 січня) у зимове міжсезоння заплановані два тренувальні збори. 14 січня, після тижня роботи в рідному місті, команда вилетить до Туреччини. В Анталії полтавці пробудуть до 27-го числа. Другий збір ворсклян стартує 31 січня також в Анталії й триватиме до 14 лютого.

      "Десна"

      ФК Десна

      Дата виходу з відпустки: 10 січня;

      Збори: 16-30 січня – Туреччина;

      Спаринги: не повідомляється;

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      10 січня футболісти чернігівської "Десни" зустрінуться в Чернігові – саме на цей день заплановано вихід з відпустки. Після традиційного медогляду та кількох тренувань в Чернігові, 16 січня команда відправиться на перший тренувальний збір до Туреччини, який продовжиться до 30 січня.

      "Маріуполь"

      ФК Маріуполь

      Дата виходу з відпустки: 9 січня;

      Збори: двоє зборів – Туреччина (дата не повідомляється);

      Спаринги: 8 матчів;

      "Маріуполь" перебуватиме у відпустці до 9 січня. Після відпочинку гравці пройдуть традиційне медобстеження й розпочнуть підготовку до весняної частини чемпіонату. Також у планах команди – проведення двох навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

      "Львів"

      ФК Львів

      Дата виходу з відпустки: 10 січня;

      Збори: з 18 січня – Туреччина;

      Спаринги: не повідомляється;

      Відпустка у львів'ян триватиме місяць – до 10 січня. Після цього команда збереться у Львові, пройде медичне обстеження й тижневий тренувальний цикл, під час якого буде поєднувати бігову роботу із заняттями в тренажерному залі. 18 сiчня "Львів" вирушить на місячний підготовчий збір до Туреччини.

      "Олімпік"

      ФК Олімпік

      Дата виходу з відпустки: 10 січня;

      Збори: двоє зборів з 19 січня – Туреччина;

      Спаринги: 8 матчів;

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      Із 10 грудня футболісти "Олімпіка" пішли у відпустку. Команда буде відпочивати рівно місяць і знову збереться разом 10 січня. Протягом двох днів у Києві футболісти будуть проходити медобстеження й тренуватися, а 19 січня вирушать на перший із двох запланованих у Туреччині зборів.

      "Карпати"

      ФК Карпати

      Дата виходу з відпустки: 14 січня;

      Збори: Туреччина (дата не повідомляється);

      Спаринги: не повідомляється;

      Гравці "Карпат" відпочиватимуть до 14 січня. На цей день у команди заплановано медогляд, після чого зелено-білі проведуть кілька тренувань в одноразовому режимі. Далі в планах львів'ян – зимові збори в Туреччині.

      "Чорноморець"

      ФК Чорноморець

      Дата виходу з відпустки: 9 січня;

      Збори: 21 січня-11 лютого – Туреччина;

      Спаринги: 4 матчі;

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      Футболісти "Чорноморця" перебуватимуть у відпустці до 9 січня. У цей день команда пройде медичний огляд, а 10-го числа відбудеться перше тренування "моряків" у 2019 році. Після 10-ти днів роботи в Одесі з 21 січня по 11 лютого команда готуватиметься в готельному комплексі "Старлайт" у Туреччині. Заплановано чотири спаринги: 24-го і 31 січня, 6-го й 10 лютого.

      "Арсенал-Київ"

      ФК Арсенал-Київ

      Дата виходу з відпустки: 10 січня;

      Збори: з 15 січня – Туреччина;

      Спаринги: не повідомляється;

      10 січня "Арсенал-Київ" планує завершити відпустку й розпочати підготовку до другої частини сезону. 15 сiчня "каноніри" повинні вирушити на збір до Туреччини.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Чорноморець ФК Арсенал-Київ ФК Десна УПЛ Динамо Шахтар ФК Олександрія ФК Карпати ФК Зоря ФК Маріуполь ФК Олімпік ФК Ворскла ФК Львів
      Джерело: 24 Канал
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