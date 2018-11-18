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      Хто найбільше схильний захворіти на цукровий діабет

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      Цукровий діабет: які люди перебувають у зоні ризику
      Цукровий діабет: які люди перебувають у зоні ризику / Соцмережі

      Цукровий діабет – одна із найстрашніших хвороб. Зазвичай він супроводжується нервовим збудженням, неможливістю сну, неможливістю розслабитися та постійно хочеться пити. Захворіти на цукровий діабет може будь-хто, незалежно від віку, але здебільшого від цієї недуги страждають люди із зайвою вагою.

      Про це розповіла лікар-ендокринолог вищої категорії Олена Михайленко у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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      За її словами, люди можуть роками хворіти на діабет, не відчуваючи навіть симптомів.

      Приходять люди та кажуть: "Ми нормально почуваємося, прийшли на профогляд". Але бувають і симптоми – або набирання зайвої ваги, або навпаки схуднення. Це може бути спрага – людина вживає більше, ніж їй належить, рідини на добу, часті сечовипускання, свербіж у тілі. Але через 4-7 років таких симптомів, якщо не звертатися до лікаря, можна мати серйозні ускладнення. Зазвичай більшість людей не знає. Я раджу всім, хто має зайву вагу, ожиріння, обов'язково звернутися до лікаря та визначити, чи не протікає приховано діабет,
      – зазначає фахівець.

      Водночас вона додає, що хворі не обов'язково повинні мати надмірну вагу.

      "Худі люди також можуть хворіти, але йдуть інші критерії – дуже сильно втрачається вага, до 10-15 кілограмів за місяць. Нервове збудження, неможливість сну, неможливість розслабитися, постійно хочеться пити через підвищений рівень глюкози у крові. Може падати зір, боліти ноги, йти оніміння. Йдуть судинні розлади. Судини у нас розміуються по всьому організму, але першими страждають очі, нирки та ноги", – переконує лікар.

      Діабет, здоров'я, медицина, харчування

      Однак, каже Олена Михайленко, все ж найбільше на діабет хворіють повні люди.

      "Повних людей серед хворих на діабет – 90-95%, але ще 5% – це цукровий діабет першого типу. Де навпаки не виробляється інсуліну достатньо. Це може бути наслідок хронічних панкреатитів, загострень, операційних проблем, а може бути після інфекції, нервового потрясіння. На цукровий діабет першого типу страждають молоді люди, але можуть і старшого покоління", – зауважила експерт.

       

       
      Цукровий діабет що це?
      Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія – стійке підвищення рівня глюкози у крові.

      До слова,  Олена Михайленко також зазначала, що цукровий діабет здебільшого зустрічається у тих країнах, люди в яких переживають нервовий стрес: війни, катаклізми, занепад економіки. За її словами, через це людина хоче "заїсти" свої негативні емоції, відтак кількість цукру у крові збільшується. 

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Діабет Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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