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      Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка

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      Танці з зірками 2018: опитування
      Танці з зірками 2018: опитування / Фото з вільних джерел

      Ще з кінця серпня "Танці з зірками 2018" почало підкорювати серця українців. Щотижня організатори дивували глядачів незвичними темами для прямих ефірів та яскравими перевтіленнями учасників проекту.

      За інформацією представників шоу, грандіозний фінал "Танці з зірками 2018" відбудеться всього за 3 тижні, 25 листопада. Наразі залишились 5 пар, які й змагатимуться за перемогу в популярному проекті. 

      Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

      Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, хто, на вашу думку, отримає головний кубок шоу.

       

       

      Теги: LifeStyle Новини України Опитування 24
      Джерело: 24 Канал
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