Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
Ще з кінця серпня "Танці з зірками 2018" почало підкорювати серця українців. Щотижня організатори дивували глядачів незвичними темами для прямих ефірів та яскравими перевтіленнями учасників проекту.
За інформацією представників шоу, грандіозний фінал "Танці з зірками 2018" відбудеться всього за 3 тижні, 25 листопада. Наразі залишились 5 пар, які й змагатимуться за перемогу в популярному проекті.
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Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, хто, на вашу думку, отримає головний кубок шоу.
Джерело: 24 Канал
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