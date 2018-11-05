Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка

Танці з зірками 2018: опитування / Фото з вільних джерел

Ще з кінця серпня "Танці з зірками 2018" почало підкорювати серця українців. Щотижня організатори дивували глядачів незвичними темами для прямих ефірів та яскравими перевтіленнями учасників проекту.