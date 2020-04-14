Хто піде до церкви – не захворіє, – депутатка закликає йти в храми попри карантин
Соратниця Труханова Ірина Єсенович у фейсбуці закликає йти святити великодній кошик до церкви, коли в країні вже понад 3 тисячі хворих на коронавірус.
В України тривають карантинні обмеження. І вірян закликають освятити великодній кошик не виходячи з дому.
Важливо Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів
А ось депутатка Одеської міської ради VI і VII скликань від групи "Довіряй ділам" Ірина Єсенович переконана, що "ті, хто підуть до церкви – не захворіють".
Вона поділилась своїми думками у фейсбуці.
Мій пост про те, що Великдень ніхто не скасує! Що наша сім'я буде славити Бога, навіть, якщо за це будуть розстрілювати!
– заявила Єсенович.
Єсенович закликає йти до церкви / Скрін 24 каналу
У коментарях під постом можна знайти різні реакції:
Також і відповідь самої Ірини Єсенович:
До речі, це не перший пост Єсенович про Великдень. 8 квітня вона підтримала мера Одеси та переконана в тому, що за будь-яких умов не можна скасовувати святкування Великодня.
Коронавірус в Одесі: що відомо Станом на 14 квітня від коронавірусу в Одесі померла 1 людина.
Також в Одеській області зафіксували 69 випадків захворювання. Загалом в України підтвердили – 3372 випадків, з них 98 летальних і 119 людей вже одужали.
Читайте також
-
Курс валют на 14 квітня: євро та долар продовжили падіннясьогодні , 08:31
-
Україну посеред весни засипало снігом: у Карпатах снігопад – фото, відеосьогодні , 11:16
-
Всі кладовища Києва закриють у поминальні днісьогодні , 13:21
-
Закон про ринок землі передали на підпис президентовісьогодні , 11:32
-
Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: 19 хворих військовослужбовцівсьогодні , 11:17
-
У США пронісся потужний торнадо: загинули 30 людей – фото, відеосьогодні , 08:45