Хто піде до церкви – не захворіє, – депутатка закликає йти в храми попри карантин

Соратниця Труханова Ірина Єсенович у фейсбуці закликає йти святити великодній кошик до церкви, коли в країні вже понад 3 тисячі хворих на коронавірус.

В України тривають карантинні обмеження. І вірян закликають освятити великодній кошик не виходячи з дому.

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А ось депутатка Одеської міської ради VI і VII скликань від групи "Довіряй ділам" Ірина Єсенович переконана, що "ті, хто підуть до церкви – не захворіють".

Вона поділилась своїми думками у фейсбуці.

Мій пост про те, що Великдень ніхто не скасує! Що наша сім'я буде славити Бога, навіть, якщо за це будуть розстрілювати!

– заявила Єсенович.



Єсенович закликає йти до церкви / Скрін 24 каналу

У коментарях під постом можна знайти різні реакції:

Також і відповідь самої Ірини Єсенович:

До речі, це не перший пост Єсенович про Великдень. 8 квітня вона підтримала мера Одеси та переконана в тому, що за будь-яких умов не можна скасовувати святкування Великодня.

Коронавірус в Одесі: що відомо Станом на 14 квітня від коронавірусу в Одесі померла 1 людина.



Також в Одеській області зафіксували 69 випадків захворювання. Загалом в України підтвердили – 3372 випадків, з них 98 летальних і 119 людей вже одужали.