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      Хто піде до церкви – не захворіє, – депутатка закликає йти в храми попри карантин

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      Єсенович закликає йти до церкви / facebook.com

      Соратниця Труханова Ірина Єсенович у фейсбуці закликає йти святити великодній кошик до церкви, коли в країні вже понад 3 тисячі хворих на коронавірус.

      В України тривають карантинні обмеження. І вірян закликають освятити великодній кошик не виходячи з дому.

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      А ось депутатка Одеської міської ради VI і VII скликань від групи "Довіряй ділам" Ірина Єсенович переконана, що "ті, хто підуть до церкви – не захворіють".

      Вона поділилась своїми думками у фейсбуці.

      Мій пост про те, що Великдень ніхто не скасує! Що наша сім'я буде славити Бога, навіть, якщо за це будуть розстрілювати! 
      – заявила Єсенович.


      Єсенович закликає йти до церкви / Скрін 24 каналу

      У коментарях під постом можна знайти різні реакції: 

      Також і відповідь самої Ірини Єсенович:

      До речі, це не перший пост Єсенович про Великдень. 8 квітня вона підтримала мера Одеси та переконана в тому, що за будь-яких умов не можна скасовувати святкування Великодня. 

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      Також в Одеській області зафіксували 69 випадків захворювання. Загалом в України підтвердили – 3372 випадків, з них 98 летальних і 119 людей вже одужали.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Великдень Карантин в Україні 2020 Новини Одеси
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