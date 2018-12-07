14:10
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Хто така Юлія Джима: біографія зірки українського біатлону

      507 Читать новость на русском
      Юлія Джима: біографія, здобутки, кар'єра
      Юлія Джима: біографія, здобутки, кар'єра

      6 грудня українська біатлоністка Юлія Джима вперше у своїй кар'єрі здобула золото в індивідуальній дисципліні на етапі Кубка світу. 24 Канал підготував біографію зірки українського біатлону, а також цікаві факти з професійної кар'єри Юлії Джими.

      Дитинство та юність Юлії Джими

      Юлія Джима народилася 19 вересня 1990 року в столиці України – Києві. Дівчинка росла активною життєрадісною дитиною. Дитячою мрією спортсменки стала покупка велосипеда. Крім спорту, Юлія з дитинства захоплюється живописом, досягла успіху в написанні портретів. Дівчина навіть хотіла зібрати колекцію картин для власної виставки, але через щільний графік відклала цю затію.

      Читайте також: Джима про виступи за Словенію: Ніколи не говори ніколи

      Спочатку батьки хотіли віддати мене в ліцей, але там не приймали з 6 років, а день народження-то у мене у вересні. Так що довелося йти з 7 і майже відразу мені виповнилося 8 років,
      – розповіла Юлія.


      Юлія Джима в дитинстві / podrobnosti.ua

      У 2008 році Джима стала студенткою Сумського державного університету, куди поступила на факультет іноземної філології та соціальних комунікацій.

      Перші кроки у професійному спорті Юлії Джими

      Юлія Джима зовсім не випадково опинилася у біатлоні. Дочка вирішила наслідувати приклад своїх батьків. Її батько – біатлоніст Валентин Джима, який запам'ятався участю в Олімпійських іграх 1994 року, які проходили в норвезькому Ліллехаммері. Юлія за досягненнями перевершила батька, в тому числі і на Олімпійських іграх. Мама Юлії також в молодості займалася цим видом спорту.

      Першим наставником, як і відбувається в подібних ситуаціях, став батько Юлії. Не можна сказати, що Валентин Іванович був повноцінним тренером і проводив повний комплекс тренувань, але на початку спортивного шляху Юлії його поради і рекомендації допомагали розвиватися в спортивному плані.

      Тато привів мене в біатлон. Я спочатку не рвалася тренуватися. А потім звикла, бігала-бігала і добігался... до збірної. Стріляти виходило в дитинстві, їздити – не дуже. З лижами, до речі, довгий час все складалося не дуже добре,
      – зазначила українська біатлоністка.

      У заявці збірної України Юлія вперше з'явилася в сезоні 2011/2012 і дебютувала в декількох гонках. Тоді найкращим результатом для киянки стало 19-е місце в спринті на одному з етапів Кубка світу.

      Читайте також: Українка Джима оформила золотий дубль у чемпіонаті Словенії з біатлону

      Наступний сезон Джима провела повноцінно і успішно. Вона виграла кілька медалей, в тому числі золото в естафеті в Оберхофі. Не за горами виявилася і індивідуальна нагорода, яку вона завоювала вже в наступному році, ставши другою в гонці переслідування в Хохфільцені.

      Найбільші здобутки Юлії Джими

      На Олімпіаді в Сочі в 2014 році в складі жіночої збірної України Юлія Джима виграла золото в естафеті і закінчила сезон 2013/2014 на 18-му місці.

      У наступному сезоні українка опустилася на 24-е, але стала володаркою золотої нагороди чемпіонату світу в естафеті.

      Першу перемогу в особистій гонці на етапі Кубку світу з біатлону Юлія Джима здобула 6 грудня 2018 року, де змогла обігнати найближчу переслідувачку з Польщі на 6 секунд.

      Дивіться також: Як Джима виграла гонку в Поклюці: відео

      Інтерв'ю Юлії Джими після перемоги в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу


      Головним козирем Джими є стабільна стрільба – 89% точності лежачи і 91% точності стоячи.

      Всі подіуми Юлії Джими на етапах Кубків світу

      Виступи Юлії Джими на Олімпійських іграх

      Особисте життя Юлії Джими

      Юлія вже давно входить в топ найсексуальніших спортсменок і чоловічою увагою не обділена, але ні чоловіка, ні дітей у біатлоністки поки немає. Вона вважає за краще комунікабельних та розумних хлопців. Серед колег-біатлоністів зазначає симпатії до француза Сімона Фуркада і норвежця Тар'єя Бьо.

      Після сезону 2017/18 ходили чутки, що Юлія Джима перебуває в романтичних стосунках зі стаекс-тренером нашої жіночої збірної словенцем Урошем Велепецом. За словами журналіста Констянтина Андріюка, 27-річна спортсменка і 50-річний тренер жили в одному номері на тренувальних зборах українських біатлоністів.

      Читайте також: Легендарна українська біатлоністка надумала завершити кар’єру

      Сама Юлія з приводу романтичних відносин з тренером однозначної відповіді не дала. Сказала, що у кожного своя правда, що б вона зараз не відповіла. Спортсменка тільки переконалася в тому, що у неї вистачає недоброзичливців.


      Юлія Джима разом із Урошем Велепцом

      Багато шанувальників Юлії чекають, особливо чоловіча їх половина, коли ж вона з'явиться на обкладинках таких журналів, як Playboy або MAXIM. Однак, за словами Юлії, навряд чи вона коли-небудь зважиться на відверту фотосесію. Як сказала сама Юлія, простіше перебувати під прицілами фотокамер не без одягу, а в комбінезоні і з гвинтівкою.

      Те що я натура творча мені трохи заважає. Спорт – це світ реальний, а я живу в своєму віртуальному,
      – розповіла зірка українського біатлону.

      Юлія Джима зараз

      28-річна Юлія Джима – беззаперечний фаворит для української біатлонної жіночої команди. І успіх у першій гонці в Поклюці цей фаворитизм лише підтвердив. У психологічному плані такі відчуття мали би додати чемпіонці словенської гонки неабиякої стійкості та трохи відсунути на дальній план притаманну їй вразливість.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
      сьогодні , 14:00 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
      58732
      Як громадські та журналістські розслідування допомагають очищати судову систему
      сьогодні , 13:00 Як громадські та журналістські розслідування допомагають очищати судову систему
      Роман Маселко 84
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      сьогодні , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      Соломія Соломка 1768
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      310
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 грудня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1669
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні
       28 листопада 2011 , 12:26
      Павлов: "Іллічівець" поки нікуди переїжджати не збирається
       11 вересня 2014 , 09:22
      Найкращий бомбардир ЛЧ відмовляється підписувати контракт із "Шахтарем"
       1 квітня 2015 , 17:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук