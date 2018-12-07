Хто така Юлія Джима: біографія зірки українського біатлону

6 грудня українська біатлоністка Юлія Джима вперше у своїй кар'єрі здобула золото в індивідуальній дисципліні на етапі Кубка світу. 24 Канал підготував біографію зірки українського біатлону, а також цікаві факти з професійної кар'єри Юлії Джими.

Дитинство та юність Юлії Джими

Юлія Джима народилася 19 вересня 1990 року в столиці України – Києві. Дівчинка росла активною життєрадісною дитиною. Дитячою мрією спортсменки стала покупка велосипеда. Крім спорту, Юлія з дитинства захоплюється живописом, досягла успіху в написанні портретів. Дівчина навіть хотіла зібрати колекцію картин для власної виставки, але через щільний графік відклала цю затію.

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Спочатку батьки хотіли віддати мене в ліцей, але там не приймали з 6 років, а день народження-то у мене у вересні. Так що довелося йти з 7 і майже відразу мені виповнилося 8 років,

– розповіла Юлія.



Юлія Джима в дитинстві / podrobnosti.ua

У 2008 році Джима стала студенткою Сумського державного університету, куди поступила на факультет іноземної філології та соціальних комунікацій.

Перші кроки у професійному спорті Юлії Джими

Юлія Джима зовсім не випадково опинилася у біатлоні. Дочка вирішила наслідувати приклад своїх батьків. Її батько – біатлоніст Валентин Джима, який запам'ятався участю в Олімпійських іграх 1994 року, які проходили в норвезькому Ліллехаммері. Юлія за досягненнями перевершила батька, в тому числі і на Олімпійських іграх. Мама Юлії також в молодості займалася цим видом спорту.

Першим наставником, як і відбувається в подібних ситуаціях, став батько Юлії. Не можна сказати, що Валентин Іванович був повноцінним тренером і проводив повний комплекс тренувань, але на початку спортивного шляху Юлії його поради і рекомендації допомагали розвиватися в спортивному плані.

Тато привів мене в біатлон. Я спочатку не рвалася тренуватися. А потім звикла, бігала-бігала і добігался... до збірної. Стріляти виходило в дитинстві, їздити – не дуже. З лижами, до речі, довгий час все складалося не дуже добре,

– зазначила українська біатлоністка.

У заявці збірної України Юлія вперше з'явилася в сезоні 2011/2012 і дебютувала в декількох гонках. Тоді найкращим результатом для киянки стало 19-е місце в спринті на одному з етапів Кубка світу.

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Наступний сезон Джима провела повноцінно і успішно. Вона виграла кілька медалей, в тому числі золото в естафеті в Оберхофі. Не за горами виявилася і індивідуальна нагорода, яку вона завоювала вже в наступному році, ставши другою в гонці переслідування в Хохфільцені.

Найбільші здобутки Юлії Джими

На Олімпіаді в Сочі в 2014 році в складі жіночої збірної України Юлія Джима виграла золото в естафеті і закінчила сезон 2013/2014 на 18-му місці.

У наступному сезоні українка опустилася на 24-е, але стала володаркою золотої нагороди чемпіонату світу в естафеті.

Першу перемогу в особистій гонці на етапі Кубку світу з біатлону Юлія Джима здобула 6 грудня 2018 року, де змогла обігнати найближчу переслідувачку з Польщі на 6 секунд.

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Інтерв'ю Юлії Джими після перемоги в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу



Головним козирем Джими є стабільна стрільба – 89% точності лежачи і 91% точності стоячи.

Всі подіуми Юлії Джими на етапах Кубків світу

Виступи Юлії Джими на Олімпійських іграх

Особисте життя Юлії Джими

Юлія вже давно входить в топ найсексуальніших спортсменок і чоловічою увагою не обділена, але ні чоловіка, ні дітей у біатлоністки поки немає. Вона вважає за краще комунікабельних та розумних хлопців. Серед колег-біатлоністів зазначає симпатії до француза Сімона Фуркада і норвежця Тар'єя Бьо.

Після сезону 2017/18 ходили чутки, що Юлія Джима перебуває в романтичних стосунках зі стаекс-тренером нашої жіночої збірної словенцем Урошем Велепецом. За словами журналіста Констянтина Андріюка, 27-річна спортсменка і 50-річний тренер жили в одному номері на тренувальних зборах українських біатлоністів.

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Сама Юлія з приводу романтичних відносин з тренером однозначної відповіді не дала. Сказала, що у кожного своя правда, що б вона зараз не відповіла. Спортсменка тільки переконалася в тому, що у неї вистачає недоброзичливців.



Юлія Джима разом із Урошем Велепцом

Багато шанувальників Юлії чекають, особливо чоловіча їх половина, коли ж вона з'явиться на обкладинках таких журналів, як Playboy або MAXIM. Однак, за словами Юлії, навряд чи вона коли-небудь зважиться на відверту фотосесію. Як сказала сама Юлія, простіше перебувати під прицілами фотокамер не без одягу, а в комбінезоні і з гвинтівкою.

Те що я натура творча мені трохи заважає. Спорт – це світ реальний, а я живу в своєму віртуальному,

– розповіла зірка українського біатлону.

Юлія Джима зараз

28-річна Юлія Джима – беззаперечний фаворит для української біатлонної жіночої команди. І успіх у першій гонці в Поклюці цей фаворитизм лише підтвердив. У психологічному плані такі відчуття мали би додати чемпіонці словенської гонки неабиякої стійкості та трохи відсунути на дальній план притаманну їй вразливість.

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