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      Хто такі андрогіни: мода чи прояв людської самоідентифікації

      258 Читать новость на русском
      Андрогіни
      Андрогіни / pixabay.com

      Поняття "андрогін" існувало ще в часи античності, дійшовши до нас в поезії Сапфо, в діалогах Платона. А чого варта міфологія, де часто зустрічалися істоти, наділені одночасно і чоловічим, і жіночим ознаками.

      Андрогін – людина, наділена зовнішніми ознаками обох статей, що поєднує в собі обидві статі, або позбавлена статевих ознак. Людина, яка відчуває себе і чоловік, і жінка.

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      Андрогіни не потрібно плутати з трансвеститами, гомосексуалами чи лесбійками. Серед них зустрічаються і ті, і ті, та навіть асексуали. Але більшість з них – люди з традиційною орієнтацією, і зовсім не хочуть змінювати свою стать.

      Браян Молко
      Вокаліст гурту Placebo Браян Молко

      Вони ведуть звичайний спосіб життя і створюють цілком традиційні сім'ї. Відрізняються лише своєю зовнішністю, за якою важко визначити їхню стать.

      Вчені з'ясували, що такі люди існували задовго до сучасних трендів. У міфології андрогіни – міфічні істоти-предки людей, що об'єднують в собі чоловічі і жіночі ознаки. За те, що андрогіни намагалися напасти на богів, боги розділили їх навпіл і розсіяли по світу. І з того часу люди приречені на пошуки своєї половини. 

      Відома акторка Тільда Свінтон
      Відома акторка Тільда Свінтон

      В багатьох релігіях світу вважається, що саме так і виникли жінки та чоловіки – шляхом поділу андрогіна.

      Середземноморська богиня Афродіта зображувалася не тільки в жіночому вигляді, але і в чоловічому. На Кіпрі була статуя богині з бородою, але з жіночим тілом і в жіночому одязі, зі скіпетром. Науковці зазначають, що подібні вказівки можна знайти в "Енеїді" Вергілія, а також в словнику Геліхія.

      І хоч це явище далеко не нове, але нещодавно воно почало дуже активно розвиватися і вливатися в життя. Тому потрібно розуміти, що андрогіність буде все частіше зустрічатися у повсякденному житті. Кожен має право виглядати і ідентифікувати себе, як відчуває, якщо це не йде всупереч чинному законодавство. А агресія і насилля – це серйозне порушення українських законів.

      Напередодні у Франції визначилися з представником країни на пісенному конкурсі Євробачення–2019. Ним став 19-річний андрогін Білал Хассані. Це підсилило цікавість шанувальників конкурсу до питання андрогінності.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

      Теги: Здоров'я Психологія ЛГБТ
      Джерело: Здоров'я 24
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