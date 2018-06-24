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Хто відвідав модний показ Dior: зірковий фотоогляд

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Кім Джонс і Белла Хадід
Кім Джонс і Белла Хадід / vogue.ua

Тиждень моди в Парижі збирає в столиці Франції найвідоміших зірок фешн-індустрії. Модний будинок Dior вкотре відзначився не лише показом дебютної колекції чоловічого одягу Кіма Джонса Dior Homme весна-літо 2019, а й зірковими гостями.

Фешн-подія відбувалась на найвищому рівні, а присутність зіркових гостей лише привернула увагу світових ЗМІ. Відтак, на модний показ Dior модельєра завітали такі знаменитості як креативний директор будинку Chanel Карл Лагерфельд, модельєри Кензо Такада і Вірджил Абло, дизайнер Вікторія Бекхем, моделі Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, Белла Хадід, Наталія Водянова та інші.

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Серед зірок Голлівуду та музичної індустрії на показі також можна було зустріти співачку Ріту Ору, репера A$AP Rocky та акторів Роберта Паттінсона і Даррена Кріса. Всі "селебретіс" виглядали дуже ефектно та стильно.


Белла Хадід


Карл Лагерфельд і П'єтро Беккарі


Вікторія Бекхем, Кейт Мосс, Лені Кравіц і Наомі Кемпбелл


Кензо Такада


Антуан Арно і Наталія Водянова


Ріта Ора


Роберт Паттінсон


A$AP Rocky


Вірджил Абло


Кім Джонс і Белла Хадід


Вікторія Бекхем


Такаші Муракамі

Теги: Мода Белла Хадід LifeStyle Голлівуд Музика Вікторія Бекхем Наомі Кемпбелл
Джерело: Vogue.ua
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