Хто втрачає цноту швидше: батьки в молодості, чи їхні діти – нове дослідження

Вчені з Університетського коледжу Лондона провели дослідження і з’ясували, що покоління міленіалів вступають у перший сексуальний зв'язок набагато пізніше, ніж їхні батьки в молодості.

Про це повідомляють на The Independent.

Як виявилось, міленіали загалом п'ють менше алкоголю, роблять більше селфі та їдять набагато більше тостів із авокадо, ніж будь-хто інший. Тобто молоде покоління все робить по-іншому, ніж покоління їхніх батьків та тим більше – бабусів і дідусів.

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В дослідженні взяло участь понад 16 тисяч осіб, народжених в 1989-1990 роках. Вчені спостерігали за поведінкою міленіалів починаючи з 14-річного віку і до наших днів. З’ясувалось, що кожен восьмий учасник проекту досі залишається незайманим і сьогодні їм по 26 років.

Що цікаво, більш ніж 90% втратили "невинність" у віці 19 років і близько відсотка всіх опитаних почали вести статеве життя у 23-26 років.



Міленіали вступають у перший сексуальний зв'язок набагато пізніше, ніж їхні батьки в молодості

"Міленіали виросли в культурі гіперсексуальності, яка породила страх близькості. На телеекранах у жінок завжди ідеальне тіло, а в чоловіків постійна ерекція. Молодих людей це вводить в оману", – пояснила психотерапевт Сюзанна Абсе про можливу причину більш пізнього початку сексуального життя.